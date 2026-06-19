ثابت دون تغيير.. سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم

استقر سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم الجمعة 19-6-2026 داخل محلات الصاغة الإماراتية.

سعر الذهب في الإمارات

ووصلت أسعار المشغولات الذهبية في الصاغة الإماراتية؛ لدرجات مستقرة؛ بعد حسم سعر الفائدة الأمريكية قبل يومين.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 444 درهما إماراتيا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 500 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 463 درهما إماراتيا.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 444 درهما إماراتيا.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 380.5 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 3552 درهما إماراتيا.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 15.551 ألف درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4149 دولارا.