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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 مكاسب لمُهندسي كفر الشيخ من زيارة النقيب العام إلى المحافظة | صور

نقيب المهندسين يلتقي محافظ كفر الشيخ
نقيب المهندسين يلتقي محافظ كفر الشيخ
الديب أبوعلي

زار الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، محافظة كفر الشيخ، حيث عقد سلسلة من الفعاليات شملت لقاءً مع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة المهندسين والمحافظة، إلى جانب افتتاح معرض للسلع المعمرة بنظام التقسيط المُيسّر.

واستهل نقيب المهندسين زيارته بلقاء محافظ كفر الشيخ بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات النقابة والمحافظة، لبحث سُبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الهندسية في دعم مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين. وأكد الجانبان أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ونقابة المهندسين لدعم خطط التنمية المستدامة وتنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

وعقب اللقاء، وقع نقيب المهندسين ومحافظ كفر الشيخ بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الهندسية والاستشارية، وتقديم الدعم الفني للمشروعات، وتنظيم المسابقات المعمارية والهندسية، وتطوير الميادين والفراغات العامة، وإنشاء «ميدان المهندسين» بمدينة كفر الشيخ، إلى جانب التعاون في تطوير المراكز التكنولوجية، ودعم منظومة التراخيص والإشراف الهندسي، وتأهيل المهندسين، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة في منظومة العمل الهندسي.

دعم المشروعات التنموية

وأكد الدكتور محمد عبدالغني أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع المحافظة، مشيرًا إلى أن النقابة ستسخر خبراتها الفنية والاستشارية لدعم المشروعات التنموية وتطوير منظومة العمل الهندسي بما يخدم الصالح العام، فيما شدّد محافظ كفر الشيخ على حرص المحافظة على بناء شراكات فاعلة مع بيوت الخبرة والمؤسسات المتخصصة لتحسين جودة المشروعات والخدمات.

واختتم نقيب المهندسين زيارته بافتتاح معرض السلع المعمرة بالصالة المغطاة في نادي سيتي كلوب بمدينة كفر الشيخ، بحضور قيادات النقابة والمحافظة، حيث تفقد أجنحة المعرض التي تضم تشكيلة متنوعة من الأثاث والأجهزة المنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة والمفروشات وغيرها من السلع.

وأكد نقيب المهندسين أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمهندسين، من خلال توفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة وتسهيلات في السداد، مشيدًا بالتعاون بين النقابة والمحافظة في تنظيم المعرض.

ويقدم المعرض أنظمة تقسيط ميسرة بحد تمويلي يصل إلى 120 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 5%، وفترة سداد تصل إلى 42 شهرًا، ومرابحة سنوية 9.9%، بما يتيح للمستفيدين الحصول على احتياجاتهم وفق أفضل التسهيلات التمويلية.

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