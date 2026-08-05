بعد الإفراج عنه .. محامي شاكر محظور: الحمد لله على خروجه بالسلامة

أعلن المحامي محمود الشيشتاوي، دفاع التيك توكر شاكر محظور، الإفراج عن موكله، معربًا عن سعادته بخروجه.

وقال الشيشتاوي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: “الحمد لله دائمًا وأبدًا.. الحمد لله على خروج شاكر بالسلامة، مضيفًا: نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الجهات المعنية والحكومة المصرية على ما بذلوه من جهود، سائلين الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار”.

وكتنت قد أصدرت محكمة مستانف القاهرة، حكمها بتخفيف عقوبة حبس التيك توكر شاكر محظور من تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء من الحبس عامين للحبس عام واحد.

وكانت أسندت جهات التحقيق، تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، فضلا عن حيازة مواد مخدرة وتعاطي المواد المخدرة في القاهرة الجديدة.

ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.