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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد قضاء فترة العقوبة.. موعد خروج شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء

شاكر محظور
شاكر محظور
رامي المهدي

قال محامي شاكر محظور، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء والمحكوم عليه بالحبس عام بعدما خففت محكمة مستأنف القاهرة حكمها، أن موكله سوف تنتهي فترة حبسه في شهر أغسطس.

وأوضح المحامي، أنه جاري إنهاء الإجراءات في الفترة المقبلة استعدادا لخروجه في نصف شهر أغسطس أو اول شهر سبتمبر.


 

أصدرت محكمة مستانف القاهرة، حكمها بتخفيف عقوبة حبس التيك توكر شاكر محظور من تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء من الحبس عامين للحبس عام واحد.



 

وكانت أسندت جهات التحقيق، تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، فضلا عن حيازة مواد مخدرة وتعاطي المواد المخدرة في القاهرة الجديدة.



 

ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.


 

وأمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المواد المخدرة.


 

ويواجه التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، والذي أُلقي القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية بتعاطي المواد المخدرة.


 

وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.



 

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.


 

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.


 

وكانت الأجهزة الأمنية تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.

فيديوهات خادشة شاكر محظور محامي شاكر محظور

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