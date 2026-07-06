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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من شاكر محظور وصولا لـ مداهم وانتهاء بـ ميسي .. لعنات علياء قمرون أقوى من الفراعنة

بركاتك يا علياء.. كيف تحولت علياء قمرون إلى بطلة "تريند الحسد" قبل مواجهة مصر والأرجنتين؟
بركاتك يا علياء.. كيف تحولت علياء قمرون إلى بطلة "تريند الحسد" قبل مواجهة مصر والأرجنتين؟

تصدرت تيك توكر تدعى علياء قمرون قوائم الأكثر تداولًا، عقب انتشار مقطع فيديو ساخر تحدثت فيه عن لاعبي منتخب الأرجنتين، مستخدمة عبارات مستوحاة من الموروث الشعبي المرتبط بـ"العين والحسد"، قبل مواجهة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وخلال ساعات قليلة، تحولت الفتاة إلى مادة دسمة للكوميكس والتعليقات الساخرة، خاصة بعدما تزامن انتشار الفيديو مع إلغاء أحد تدريبات المنتخب الأرجنتيني بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم تداول صور إصابة قائد المنتخب ليونيل ميسي بورم دموي في الرأس، لتبدأ موجة واسعة من المزاح تربط بين الأحداث، رغم إدراك الجميع أن الأمر لا يتجاوز حدود الدعابة الشعبية.

من هي علياء قمرون؟

عرف جمهور مواقع التواصل اسم علياء قمرون قبل أشهر، عندما بدأت في تقديم مقاطع فيديو ساخرة عبر تطبيق "تيك توك"، اعتمدت خلالها على أسلوب كوميدي يقوم على المبالغة في مدح الأشخاص بطريقة يصفها المتابعون على سبيل المزاح بأنها "حسد".

وسبق أن أثارت الجدل بعدما ظهرت في مقاطع تتحدث عن عدد من مشاهير "تيك توك" وأرباحهم الكبيرة، بينهم شاكر محظور دولوميتي ومداهم، قبل أن تتزامن تلك المقاطع مع حملة أمنية استهدفت عددًا من صناع المحتوى، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل آنذاك إلى إطلاق موجة ساخرة زعموا خلالها أن "حسد علياء" طال الجميع، لتتحول إلى شخصية كوميدية متكررة في عالم الكوميكس.

ومع مرور الوقت، أصبح اسمها حاضرًا كلما تعرض أحد المشاهير أو الفرق الرياضية لموقف مفاجئ، في إطار ساخر لا يستند إلى أي وقائع حقيقية أو علاقة سببية.

فيديو أشعل مواقع التواصل

وقبل مباراة مصر والأرجنتين، ظهرت علياء في بث مباشر تحدثت خلاله عن النجم ليونيل ميسي وعدد من لاعبي منتخب الأرجنتين، مستخدمة عبارات شعبية اعتاد الجمهور المصري تداولها في إطار المزاح، وهو ما دفع آلاف المستخدمين إلى إعادة نشر الفيديو بشكل واسع.

وسرعان ما امتلأت منصات التواصل بعشرات المنشورات التي طالبتها، على سبيل الدعابة، بمواصلة الحديث عن لاعبي المنتخب الأرجنتيني حتى موعد المباراة، فيما اعتبر آخرون أن المنتخب المصري أصبح يمتلك "سلاحًا سريًا" خارج الحسابات الفنية.

كما انتشرت مئات الصور المعدلة والكوميكس التي أظهرت علياء وكأنها أحد أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أو صاحبة "الخطة الخفية" لإرباك المنافس، في تعليقات حملت طابعًا فكاهيًا بحتًا.

إصابة ميسي تزيد من انتشار التريند

وجاءت إصابة ليونيل ميسي خلال مواجهة منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32 لتمنح التريند دفعة جديدة، بعدما تعرض قائد الأرجنتين لاصطدام قوي تسبب في ظهور ورم دموي أعلى وجهه.

ورغم أن اللاعب أكمل المباراة بشكل طبيعي، وأسهم في قيادة منتخب بلاده إلى التأهل، فإن صور الإصابة انتشرت بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل، لتعود علياء قمرون إلى واجهة المشهد مرة أخرى، وسط تعليقات ساخرة ربطت بين الفيديو الذي نشرته والإصابة، دون وجود أي علاقة حقيقية بين الأمرين.

كما تداول المستخدمون خبر إلغاء تدريب للمنتخب الأرجنتيني بسبب سوء الأحوال الجوية باعتباره "دليلًا جديدًا" ضمن سلسلة النكات التي اجتاحت المنصات الإلكترونية.

مشاهير يدخلون على خط الدعابة

ولم يقتصر التفاعل على مستخدمي مواقع التواصل، بل امتد إلى عدد من الفنانين الذين شاركوا في موجة المزاح، حيث علق السويسي قائلًا “انت في مهمة وطنية يا علياء انت بتعملي حاجه هتفرح 120 مليون مصري عليكي وعلى ميسي هندعيلك انت في مهمة وطنية افتكري رأفت الهجان وجمعة الشوال وفرحينا”.

علقت الفنانة وفاء عامر بعبارة: "بركاتك يا علياء.. كملي يا واصلة"، لتلقى كلماتها تفاعلًا واسعًا، وتزيد من انتشار التريند.

كما امتلأت صفحات التواصل بعشرات التصميمات الساخرة التي اقترحت منح علياء مكافأة إذا حقق المنتخب المصري الفوز، فيما ذهب آخرون إلى وصفها بـ"الصفقة الأهم" في مشوار المنتخب بالمونديال، في إطار من الدعابة الجماعية.

لماذا انتشر التريند بهذه السرعة؟

يرى متخصصون في الإعلام الرقمي أن انتشار هذا النوع من المحتوى يرتبط بطبيعة الأحداث الرياضية الكبرى، التي تدفع الجماهير إلى البحث عن أي قصة جانبية تضيف مزيدًا من الإثارة قبل المباريات المهمة.

كما أن الموروث الشعبي المرتبط بالحسد والعين حاضر بقوة في الثقافة العربية، ويُستخدم كثيرًا في النكات والكوميكس، وهو ما جعل قصة علياء قمرون تجد طريقها سريعًا إلى ملايين المستخدمين، خاصة مع تزامنها مع أخبار تخص منتخب الأرجنتين.

لكن في المقابل، لا توجد أي علاقة علمية أو واقعية بين مقاطع الفيديو المتداولة وبين إصابة اللاعبين أو إلغاء التدريبات، إذ جاءت إصابة ميسي نتيجة احتكاك مباشر داخل الملعب، بينما أُلغي التدريب بسبب الظروف الجوية، وفق ما أعلنته الجهات المعنية.

بين الدعابة والواقع

تحولت قصة علياء قمرون خلال ساعات إلى واحدة من أبرز تريندات مواقع التواصل قبل مباراة مصر والأرجنتين، لكنها تبقى في إطار الكوميديا الشعبية التي تعتمد على المبالغة وصناعة الكوميكس، دون أن تحمل أي دلالة حقيقية على سير الأحداث داخل الملعب.

وفي النهاية، يبقى الحسم داخل المستطيل الأخضر مرهونًا بأداء اللاعبين وخطط الأجهزة الفنية، بينما تواصل منصات التواصل الاجتماعي صناعة قصص موازية تضيف أجواءً من المرح والترقب، وتؤكد أن الجماهير تستطيع تحويل أبسط المواقف إلى تريند يتصدر المشهد خلال ساعات.

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