النحاس يواصل مكاسبه والألومنيوم يتعافى مع انحسار مخاوف الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النحاس للجلسة الثالثة على التوالي، فيما واصل الألومنيوم التعافي من أدنى مستوياته في أربعة أشهر، بدعم من تراجع التوقعات بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، ما عزز شهية المستثمرين تجاه المعادن الصناعية.

وتقول بلومبرج، ارتفع سعر النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بشكل طفيف، مواصلًا مكاسبه بعد صعوده بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة، وهو ما ساعده على إنهاء موجة خسائر استمرت أسبوعين.

وارتفع سعر النحاس بنسبة تصل إلى 0.7% قبل أن يتراجع قليلا ليسجل 13,402.50 دولارا أمريكيا للطن، بزيادة قدرها 0.3%، وارتفع سعر الألومنيوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,107 دولارات أمريكية للطن، مسجلاً ارتفاعا طفيفا بعد انخفاضه نتيجة توقعات عودة الإمدادات من الشرق الأوسط.

كما جاء هذا الارتفاع بعدما قلص المستثمرون رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية الأمريكية، عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، التي أشار فيها إلى تراجع مخاطر التضخم، مما عزز التوقعات بتحسن الطلب على المعادن الصناعية.

وتلقت المعادن الأساسية دعما اليوم /الاثنين/ حيث اتجهت بعض الصناديق الصينية إلى أسهم المعادن والعقود الآجلة تحسبا لأرباح قوية للمنتجين في النصف الأول من العام، وفقا لما ذكره وو كونجين، رئيس قسم أبحاث المعادن الأساسية في شركة مينميتالز فيوتشرز.