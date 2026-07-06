زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

احتفلت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت بزفافها على نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي في مدينة نيويورك، في حفل ضخم جذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية، ووُصف بأنه أحد أكبر حفلات الزفاف في السنوات الأخيرة.

تأكيد رسمي لعقد القران

أكدت المتحدثة باسم تايلور سويفت إتمام مراسم عقد القران، لتنتهي بذلك أشهر من التكهنات حول موعد الزفاف.

أفراد العائلة في الأدوار الرئيسية

شهدت المراسم مشاركة أفراد العائلتين، حيث تولى أوستن سويفت، شقيق العروس، دور رجل الشرف، بينما كان جيسون كيلسي، شقيق العريس، وكيلًا له خلال مراسم الزفاف.