مطرانية المعادي تنظم لقاء لتعزيز الوعي الإعلامي للشباب ومواجهة الأخبار المزيفة

نظّمت لجنة الشباب بمطرانية المعادي وتوابعها لقاءً توعويًا بعنوان "قبل ما تعمل Share"، بحضور نيافة الأنبا دانيال، مطران المعادي وتوابعها، وذلك في إطار تعزيز الوعي الإعلامي لدى الشباب، وتنمية قدرتهم على التحقق من صحة المعلومات والأخبار قبل تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحضر اللقاء القس كاراس جرجس مسئول لجنة الشباب بالمطرانية كاهن كنيسة القديس الأنبا بيشوى والأنبا كاراس، والقس برسوم مكرم كاهن كنيسة القديس البابا كيرلس السادس، ونحو ٢٧٠ شابًا وفتاة من مختلف كنائس الإيبارشية.

قدّم اللقاء الكاتبة الصحفية دينا سيدهم، مدير تحرير موقع جريدة «وطني»، والكاتب الصحفي سامح يني، مساعد رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث استعرضا آليات صناعة الخبر، والأسس المهنية التي تقوم عليها العملية الصحفية، إلى جانب توضيح الفروق بين الأخبار الموثقة والمحتوى المضلل.

وتناول اللقاء كيفية التعرف على الصفحات المزيفة، وسبل التحقق من مصداقية الأخبار، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على الصفحات الرسمية للمؤسسات والأفراد باعتبارها المصدر الأساسي للمعلومات. كما تضمّن عرض نماذج عملية لأخبار صحيحة وأخرى مضللة، وشرحًا لطرق التمييز بينها.

كما تطرق المحاضران إلى مفهوم السياسة التحريرية، موضحين أن لكل وسيلة إعلامية سياسة وأهدافًا تحكم طريقة تناولها للأحداث، وهو ما يستدعي من المتلقي التعامل بوعي مع المحتوى الإعلامي، وفهم السياق الذي تُقدَّم من خلاله الأخبار.

وأكد اللقاء أهمية الحذر من الصفحات التي تعتمد على إثارة المشاعر أو اجتزاء جزء من الحقيقة والبناء عليه لتقديم روايات مضللة، مشددًا على ضرورة التحقق من المعلومات من مصادرها الموثوقة قبل إعادة نشرها أو التفاعل معها.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار اهتمام مطرانية المعادي وتوابعها بتوعية الشباب بمختلف قضايا المجتمع والحرص على تعزيز قيم المواطنة وبناء وعى الشباب في التعامل مع مختلف التحديات.