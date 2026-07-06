19,9 ٪ زيادة في قيمة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2025

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليــوم الاثنين المـوافـق 6 / 7 / 2026 نشــرة " العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2025 " وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامي ( 2024 ، 2025 ) وكانت من أهم المؤشرات ما يلى:



- بلغت قيمة الصادرات المصريــة إلى الولايات المـتحـدة الامريكية 2,7 مليار دولار عام 2025 وتمثل 5.2% من صادرات مصـر للعالم مقابل 2,3 مليار دولار عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 19,9%.

- جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بنسبـة 48,7 % مـن إجمالـــــى الصــادرات للولايـــات المتحـــدة الأمريكية حيــث بلغــت 1,3 مليــار دولار عـــام 2025 مقابــــل 1,2 مليار دولار عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 11,4٪.



- بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايـات المتحـدة الأمريكية 13,0 مليار دولار عام 2025 وتمثل 12,6 % مــن واردات مصـر من العالم مقابـل 7,6 مليار دولار عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 70,6 %.

- جــاءت الواردات مــن وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها فى المرتبة الأولى بنسبة 59,7 % من إجمالـى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكيـة حيث بلغـت 7,8 مليـار دولار عــام 2025 مقابـــل 3,3 مليار دولار عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 133,3 ٪.