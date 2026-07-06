قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على مسن سكب زيت على المقاعد بمحطة سكة حديد بكفر الشيخ
احذر هذا النوع من الدواجن مضر بصحة المواطنين.. تفاصيل عاجلة
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك اليوم
آخر ظهور لـ الدون.. نجوم يعلقون حذائهم في مونديال 2026
توغل إسرائيلي جديد في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا
العميد والملك.. اتحاد الكرة ينشر صورة لمحمد صلاح وحسام حسن: طموحنا ملوش حدود
حصل على توقيعهما.. الأهلي يخطر ثنائي إنبي أقطاي وعلي محمود بموعد الانتظام في التدريبات
عين بتصور وعين بتبكي.. كواليس أشهر صور كأس العالم 2026 وتوثيق فرحة التأهل
رسميًا.. برشلونة يضم بطل مونديال 2014 إلى جهاز هانز فليك
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.. ونائب: أتوقع استمرار هبوطه في هذه الحالة
سمحت لأولادها بالجلوس أعلى سيارتها.. القبض على قائدة سيارة بالتجمع
السفير الأسترالي للبابا تواضروس: لمست روح التعايش السلمي في مصر طوال فترة عملي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل استئناف الـ3 طالبات المتهمات بالتعدي على زميلتهن فى مدرسة التجمع

الطالبة
الطالبة
مصطفي رجب

قررت المحكمة المختصة بالقاهرة، تأجيل  استئناف الـ3 طالبات المتهمات بالتعدي على زميلتهن كارما خلال المشاجرة التي نشبت داخل مدرسة كابيتال بالتجمع الخامس لـ 27 يوليو.

قضت محكمة جنح الأميرية، بمعاقبة المتهمات بالتعدي على زميلتهن كارما خلال المشاجرة التي نشبت داخل مدرسة كابيتال بالتجمع الخامس وذلك بالحبس سنة للمتهمة الأولى وستة أشهر للثانية ووضع المتهمة الثالثة تحت الملاحظة كإجراء احترازي.

النيابة العامة

استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لأقوال أسرة الطالبة "كارما"، التي تعرضت لاعتداء بالضرب على يد ثلاث طالبات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.


بلاغ للأجهزة الأمنية

تقدم والد الطالبة ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، أفاد خلاله بتعرض ابنته للاعتداء اللفظي والبدني من قبل ثلاث فتيات داخل المدرسة، حيث شمل الاعتداء استخدام ألفاظ خادشة للحياء.

دفاع المجني عليها


وكشف دفاع المجني عليها، أنه لا يوجد نية للتصالح قائلاً: “محدش اتواصل معانا وكارما عايزة تاخد حقها، وبننضم لطلبات النيابة العامة، حيث إنها المحركة للدعوى الجنائية”.


وطالب دفاع المجني عليها، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات، حيث إن الواقعة ليست مشاجرة عابرة وإنما اعتداء من ثلاثة طالبات أكبر من موكلته سناً، وهو ما يوصف بأنه اعتداء ممنهج نتج عنه العاهة المستديمة الواردة بتقرير الطب الشرعي.

وأضاف: “موكلتي ما زالت تعاني بسبب الواقعة التي حدثت لها من اضطرابات نفسية وبكاء متكرر وعزلة اجتماعية، بالإضافة للحالة الصحية السيئة، كما أن الحكم سيكون بمثابة حياة كادت تنهار ويمسح دمعتها ويجبر كسر قلبها”.

إحالة المتهمات


وقررت جهات التحقيق إحالة 3 طالبات للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهن في ضرب الطالبة كارما وتهشيم أنفها في المشاجرة التي شهدتها إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ “مشاجرة مدرسة كابيتال”.


وكشفت التحقيقات أن المتهمات، ومن بينهن الطالبة راوية، اشتركن في الاعتداء بالضرب على زميلتهن "كارما" داخل المدرسة، ما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة، وسط حالة من الفوضى داخل الحرم المدرسي، وثقتها مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


تقرير الطب الشرعي

وفي وقت سابق، كشف تقرير الطب الشرعي أن الطالبة كارما تعاني من كسر بعظام الأنف ناتج عن واقعة الاعتداء التي تعرضت لها، بالإضافة إلى انسداد بالتنفس واعوجاج بالحاجز الأنفي، وتشوه بسيط في الشكل الخارجي للأنف.


وأشار إلى أن المجني عليها تحتاج لتدخل جراحي بعد بلوغ سن 16 عامًا، ما يؤكد خطورة الإصابات التي لحقت بها، مضيفًا أن الطب الشرعي طلب صورة أشعة لعظام الأنف قبل وقوع الحادث، إن وجدت، للبت في مدى تسبب الواقعة بعاهة مستديمة من عدمه.

كارما مدرسة كابيتال التجمع الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

مصر تولي اهتمام كبير لدعم العمل الاقليمي البيئي

مصر تشارك فى اجتماعي الاقتصاد الأزرق بالبحر الأحمر وخليج عدن والـ(PERSGA) بالسعودية

وزير الري والموارد المائية

وزير الري: تفعيل إدارة الموارد المائية غير التقليدية خطوة لتعزيز الأمن المائي

البابا تواضروس والسيدة إيزابيل روم

البابا تواضروس خلال استقباله سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان: التعايش بين المصريين سمة أصيلة للمجتمع المصري

بالصور

طبيب بيطري يكشف السبب الحقيقي لظهور الثعابين بكثرة في المحافظات.. وطريقة واحدة فعالة للحد من انتشارها

الثعابين
الثعابين
الثعابين

قريبًا في دبي.. تويوتا تطلق أول سيارة طائرة في العالم

أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد