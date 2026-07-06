النائب العام يقدم التهنئة لرئيس محكمة النقض بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد

التقى اليوم الاثنين المستشار محمد شوقي النائب العام، مع القاضي ربيع لبنه، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ لتهنئته بتولي المنصب القضائي الرفيع وهو رئاسة مجلس القضاء الأعلى، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ له بالتوفيق والسداد.

وأكدا خلالَ اللقاء والوفد المرافق له، سموَّ الرسالة التي يؤديها قضاء النقض، وضرورةَ دوام استمرار التعاون المثمر فيما بينهما، وذلك في سبيل تحقيق العدالة الناجزة لكافة المواطنين وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه، أعرب القاضي رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مثمنًا مشاعر التهنئة الصادقة، ومؤكدًا ، حرصه على مواصلة مسيرة العطاء القضائي، ودعم جهود تطوير منظومة العدالة، بما يعزز سيادة القانون ويرسخ مكانة القضاء المصري الشامخة.