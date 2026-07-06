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مصر تؤكد دعم جهود إصلاح وتطوير الأداء المؤسسي للجامعة العربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مصر تؤكد دعم جهود إصلاح وتطوير الأداء المؤسسي للجامعة العربية

بدر عبد العاطي ونبيل فهمي
بدر عبد العاطي ونبيل فهمي
الديب أبوعلي

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين الموافق 6 يوليو 2026، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفي مستهل اللقاء، قدّم وزير الخارجية المصري التهنئة إلى الأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، معربًا عن اعتزاز مصر بالإجماع العربي الذي حظي به اختيار نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، وما يعكسه ذلك من ثقة في خبرته الدبلوماسية الرفيعة وقدرته على قيادة الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد استمرار دعم مصر لجامعة الدول العربية ولدورها المحوري باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك.

تطوير أداء الأمانة العامة 

من جانبه، أعرب الأمين العام عن بالغ تقديره لزيارة الدكتور بدر عبد العاطي، باعتبارها أول زيارة يجريها وزير خارجية لمقر جامعة الدول العربية منذ توليه مهام منصبه، معربًا عن اعتزازه بهذه المبادرة وما تعكسه من دعم مصري متواصل للجامعة ولدورها في تعزيز العمل العربي المشترك.

كما استعرض الأمين العام خلال اللقاء رؤيته وأولوياته للمرحلة المقبلة، وما تتضمنه من توجهات لإصلاح وتطوير الأداء المؤسسي للأمانة العامة، وتعزيز كفاءة آليات العمل، والارتقاء بفاعلية الجامعة بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها على النحو الأمثل.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن تقديره لهذه الرؤية، مؤكدًا دعم مصر لجهود الإصلاح والتطوير التي من شأنها تعزيز دور الجامعة العربية وخدمة مصالح الدول الأعضاء.

وتناول اللقاء أبرز التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والسودان، فضلًا عن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد، وصون أمن دول الخليج العربي، وضمان أمن وحرية الملاحة وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الأمانة العامة والدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسهم في تحقيق المصالح العربية المشتركة.

جامعة الدول العربية الأمين العام نبيل فهمي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري

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