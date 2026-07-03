الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يهنئان نبيل فهمي.. ويؤكدان دعم التعاون مع جامعة الدول العربية

أجرى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم، بالأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي، هنأه خلاله بتسلّمه مهامه الجديدة، متمنيًا له التوفيق في تحقيق الأهداف التي أعلنها قبيل مباشرته مسؤولياته.

وأكد الرئيس عون - خلال الاتصال - حرص لبنان على تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية، موجّهًا دعوة إلى الأمين العام لزيارة لبنان في أقرب فرصة.

من جهته، شكر الدكتور نبيل فهمي - وفق الوكالة الوطنية للإعلام - الرئيس عون على التهنئة، مؤكدًا أن لبنان سيبقى في صلب اهتمامات جامعة الدول العربية، دفاعًا عن قضاياه العادلة وحقوقه في السيادة والكرامة، مشددًا على المكانة التي يحظى بها لبنان باعتباره عضوًا مؤسسًا في الجامعة العربية.

كما هنأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، في اتصال هاتفي آخر، الدكتوور نبيل فهمي، على مناسبة توليه مهامه بالجامعة العربية، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مسؤولياته الجديدة.

وأكد سلام - خلال الاتصال - أهمية الدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.