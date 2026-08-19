مبدأ حُسن الجوار .. إيران تنفي إطلاق صواريخ باليستية على الإمارات

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بيان الإمارات الذي زعم إطلاق طهران صاروخين باليستيين باتجاهها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية : "هذا السلوك يتنافى مع مبدأ حُسن الجوار ويقوض الجهود المبذولة لتعزيز الثقة بين دول المنطقة ومنع التصعيد".

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية.

وأكدت الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأهابت بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.