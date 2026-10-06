ناقد رياضي يكشف مفاجأة: حسام الزناتي متحفظ على تواجد معتمد جمال مدربًا للزمالك

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد مفاجأة تتعلق بعدم رغبة حسام الزناتي، المرشح لتولي منصب المدير الرياضي للزمالك، في تواجد معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الزمالك متمسك ببقاء معتمد جمال في منصبه.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حسام الزناتي لديه تحفظ على تواجد معتمد جمال مديرًا فنيًا لنادي الزمالك».

وأوضح فؤاد أن الزناتي عقد جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للزمالك، واطّلع منه على كل التفاصيل الخاصة بنادي الزمالك.

وأضاف فؤاد أن «حسام الزناتي لديه قناعة أن الفريق الأول بنادي الزمالك يحتاج لمدير فني أجنبي، والزناتي نقل لمجلس الإدارة أن معتمد جمال هو أحد أسباب خسارة نهائي كأس الكونفدرالية، واقترح أن يتم ضم مدرب مساعد أجنبي للجهاز الفني لمعتمد جمال».

وأشار فؤاد إلى أن إدارة الزمالك متمسكة ببقاء معتمد جمال، ولا يوجد أي نية في مجلس الإدارة للإطاحة بمعتمد جمال، مؤكدًا أن معتمد جمال مستمر في منصبه مديرًا فنيًا لنادي الزمالك بشكل طبيعي.