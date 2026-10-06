ناقد رياضي: الزمالك لن يفك القيد في يناير.. وشركة الكرة «محلك سر»

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد تطورات ملف شركة الكرة بنادي الزمالك، وموقف النادي من فك قيد الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك لن يفك القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة»، مضيفًا أن «شركة الكرة داخل نادي الزمالك حتى الآن "محلك سر"».

وأضاف فؤاد أنه «لم يتم التوصل لأي اتفاق داخل مجلس إدارة الزمالك بشأن شركة الكرة سوى القرار الخاص بتأسيسها».

واستطرد قائلًا: «ولكن لم يتم التوصل مع أي مستثمرين سواء خارجيًا أو داخليًا حتى الآن بشأن إدارة شركة الكرة».