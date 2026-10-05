شبانة: كيف حصل عبد الحميد معالي على 611 ألف دولار من الزمالك؟

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الحكم الصادر لصالح عبد الحميد معالي، لاعب الزمالك السابق، يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة فيما يتعلق بقيمة التعويضات التي حصل عليها اللاعب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "عبد الحميد معالي حصل على حكم ضد الزمالك بالحصول على 611 ألف دولار، وحيثيات الحكم تجعلك تستغرب".

وأضاف: "اللاعب كان له 66 ألف دولار، وحصل على تعويض 550 ألف دولار، بجانب 5% فائدة".

وتابع: "الزمالك لم يستأنف على العقوبة، والمستشار القانوني السابق للزمالك طلب من المحكمة ترجمة الخطاب من الفرنسية إلى الإنجليزية في مبرر غير منطقي، وده المستشار اللي جابه جون إدوارد".