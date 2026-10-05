محمد شبانة: مصر قادرة على استضافة أي حدث عالمي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مصر تمتلك بنية تحتية ومنشآت رياضية ضخمة تؤهلها لاستضافة أكبر الأحداث والبطولات العالمية خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "مصر تمتلك بنية تحتية كبيرة قادرة على استضافة أي حدث عالمي وأي بطولة في الفترة القادمة".

وأضاف: "مصر تستطيع استضافة كأس العالم أو الأولمبياد خلال شهرين فقط في حالة تكليفها بذلك، نظرًا للمنشآت الضخمة التي تم تشييدها خلال الفترة الماضية".

وتابع: "هناك مدينة رياضية ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب منشآت وإمكانيات كبيرة تم تنفيذها خلال السنوات الماضية".

واختتم محمد شبانة تصريحاته قائلًا: "هناك قيادة سياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية من الدولة تؤهل مصر لاستضافة أي حدث عالمي في الفترة القادمة".