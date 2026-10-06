إنذار رسمي يهز الزمالك.. هاني حتحوت يكشف مفاجأة في مستحقات حسام عبد المجيد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل أزمة مستحقات حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك السابق المنتقل إلى لودوجوريتس البلغاري، موضحا أن اللاعب كان من أصحاب العقود الأقل داخل الفريق قبل رحيله.

وقال هاني حتحوت إن حسام عبد المجيد، عقب انتقاله إلىلودوجوريتس، تواصل عن طريق وكيله مع إدارة الزمالك للاستفسار عن مستحقاته المتبقية، إلا أن النادي طلب منه الانتظار لحين حلول شهر أغسطس، مؤكدًا أنه سيتم صرف نسبة من مستحقاته.

وأضاف أن نسبة ضئيلة للغاية تم صرفها خلال شهر أغسطس، قبل أن يعاود اللاعب التواصل مع إدارة الزمالك، التي طالبته بالانتظار قليلًا لحين إرسال باقي مستحقاته.

وأوضح حتحوت أن صفقة انتقال خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي شهدت إرسال مستحقات اللاعبين، حيث حصل حسام عبد المجيد على 70% من مستحقاته، قبل أن يتواصل سامر سلامة، وكيل اللاعب، مجددًا مع إدارة الزمالك للاستفسار عن باقي المستحقات.

وتابع أن إدارة الزمالك أبلغت وكيل حسام عبد المجيد بأن المتبقي فقط بعض التوقيعات الخاصة بالمكافآت والمشاركات، مشيرة إلى أن المستحقات مستوفاة بالكامل، ويتبقى إنهاء بعض التوقيعات تمهيدًا لإرسالها.

وأشار حتحوت إلى أن الانتظار استمر يومًا تلو الآخر دون وصول باقي المستحقات، حتى أرسل حسام عبد المجيد، اليوم، إنذارا رسميا إلى نادي الزمالك، يطالبه خلاله بالحصول على مستحقاته خلال 30 يومًا، وإلا سيضطر إلى تقديم شكوى.

واختتم هاني حتحوت حديثه بالتساؤل عن سبب وصول الأمر إلى هذه المرحلة، قائلًا إن حسام عبد المجيد أحد أبناء نادي الزمالك، كما أن مستحقاته تم التأكيد له أكثر من مرة على أنها ستُصرف، متسائلا عن سبب تأخرها طوال هذه الفترة.