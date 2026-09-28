حسام عبد المجيد يحسم موقفه من العودة للدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد حسن، موقف حسام عبد المجيد، لاعب لودوجوريتس من الاستمرار في الاحتراف باوروبا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “حسام عبد المجيد يؤكد لبعض المقربين بإنه مستمر في أوروبا ولن يعود للدوري المصري”.

وكشف سامر سلامة، وكيل أعمال حسام عبد المجيد لاعب لودوجوريتس البلغاري، حقيقة وجود بند في عقد اللاعب يمنعه من الانتقال إلى أي نادٍ في مصر بخلاف الزمالك، إلى جانب حقيقة وجود شرط جزائي بقيمة مليوني يورو.

وقال سامر سلامة، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لا يوجد أي بند في عقد حسام عبد المجيد مع لودوجوريتس يمنعه من اللعب لأي نادٍ في مصر باستثناء الزمالك.

وأوضح وكيل اللاعب أن ما يتردد بشأن وجود شرط جزائي في عقد حسام عبد المجيد مع النادي البلغاري بقيمة مليوني يورو، غير صحيح.