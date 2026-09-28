سفيان بن جديدة يحتفل بأول أهدافه مع الأهلي: بداية لمشواري مع نادي القرن

احتفل سفيان بن جديدة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتسجيل أول أهدافه بقميص القلعة الحمراء، خلال الفوز على الاتحاد المصراتي الليبي بنتيجة 4-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق خلال فترة توقف المسابقات الرسمية.

ونشر سفيان بن جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة احتفل خلالها بهدفه الأول مع الأهلي، مؤكدًا سعادته بالتسجيل في شباك الاتحاد المصراتي.

وكتب لاعب الأهلي: «الحمد لله على أول أهدافي مع الأهلي، سعيد بتسجيلي اليوم في المباراة الودية أمام الاتحاد المصراتي الليبي، هدف جاء بعد تعب ومجهود كبير وإن شاء الله تكون بداية لمشواري مع نادي القرن، والقادم أفضل بإذن الله».

أهداف الأهلي أمام الاتحاد المصراتي

وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد المصراتي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل رباعية الفريق كل من ياسين مرعي، وحسين الشحات، وأحمد رضا، وسفيان بن جديدة.

ويأتي خوض المباراة الودية ضمن خطة الجهاز الفني للأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة لاستغلال فترة توقف المسابقات الرسمية، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين، إلى جانب متابعة مستوياتهم الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد قرر تصعيد 7 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، وتعويض غياب اللاعبين الدوليين، وهم زيدان ناجح، ومحمد السيد، وياسين محمد، ومهاب وائل، وعمر أبو غزالة، وعبد الرحمن رامي «مانو»، وأحمد الشيخ.

الاتحاد المصراتي يهدي وائل جمعة درع النادي

وعلى هامش المباراة الودية، حرص مسؤولو نادي الاتحاد المصراتي الليبي على إهداء وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، درع النادي، في لفتة تعكس العلاقات الطيبة بين الناديين.

عموتة يطلب تجهيز ياسر إبراهيم للقمة

وفي سياق آخر، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر إن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الحسين عموتة، يسعى لتجهيز ياسر إبراهيم للحاق بمواجهة الزمالك، في ظل أهمية اللاعب بالنسبة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن ياسر إبراهيم يعاني من جزع في الرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي للكاحل، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أن عموتة طلب من الجهاز الطبي سرعة العمل على تجهيز اللاعب، ووضع برنامج تأهيلي مكثف، أملًا في استعادة جاهزيته قبل مباراة القمة، مع التأكيد على عدم التعجل في عودته حال عدم اكتمال جاهزيته الطبية.

ويواصل الأهلي استعداداته خلال فترة التوقف، من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، قبل العودة إلى منافسات الدوري وخوض المواجهات المهمة خلال الفترة المقبلة.