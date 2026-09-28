البحرين: لا سلام شامل ومستدام في المنطقة دون حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

أكدت البحرين، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن تحقيق سلام شامل ومستدام في المنطقة من دون تطبيق حل الدولتين، مجددة دعمها لإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي- خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط- إن بلاده تدين التوسع الاستيطاني وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.

ودعا إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الوضع القائم وعدم اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوتر.

وجدد الرويعي التزام البحرين بدعم الشعب الفلسطيني، مطالبًا برفع جميع العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية والطبية.

ووصف ضمان وصول تلك المساعدات بأنه «مسؤولية دولية مشتركة»، مشددًا على ضرورة توفير الدعم اللازم للمدنيين الفلسطينيين.

وقال السفير البحريني: «لا يمكن أن يكون هناك سلام شامل ومستدام في المنطقة من دون حل الدولتين»، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.