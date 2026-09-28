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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور بلوك كاجوال

هنا الزاهد
هنا الزاهد
سارة عبد الله

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هنا الزاهد بلوك رياضي كاجوال، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

آخر أعمال هنا الزاهد في السينما

وكان فيلم «7DOG» آخر ظهور للفنانة هنا الزاهد على شاشة السينما، حيث جسدت خلال أحداث الفيلم شخصية خطيبة الفنان أحمد عز.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم الفن العربي والعالمي، من بينهم كريم عبدالعزيز، وناصر القصبي، وتارا عماد، ومنة شلبي، وهالة صدقي، وسيد رجب، إلى جانب عدد من النجوم العالميين، أبرزهم مونيكا بيلوتشي، وماكس هوانج، وشاديبو، وسلمان خان.

انستجرام هنا الزاهد صور هنا الزاهد

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