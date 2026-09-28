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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسام رجب: جسدت الملك فاروق 3 مرات.. وابنه قال لي "افتكرتك أبويا بجد"

بسام رجب
بسام رجب
سعيد فراج

حل الفنان القدير بسام رجب ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، في حوار كشف خلاله العديد من أسرار مشواره الفني وحياته الشخصية.

وقال رجب إنه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية دون علم والده ولم يخبره إلا بعد فترة، متحدثًا عن رد فعله حينها، وعن أول وقوف له على خشبة المسرح من خلال مسرحية "الوزير العاشق" مع الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، واصفًا شعوره كفنان شاب أمام "غول التمثيل".

وتحدث عن تجسيده لشخصية "مختار" الشريرة في مسلسل "على كلاي"، وكيف تعامل معها لتقديمها ببراعة رغم اختلافها عما قدمه من قبل.

وعن العمل الأيقوني "حديث الصباح والمساء"، أوضح سر استمرار نجاحه وتصدره اهتمام الجمهور مع كل إعادة عرض، ودور البطولة الجماعية في ذلك النجاح، كما استعاد ذكرياته مع شخصية مراد السعيد في "هوانم جاردن سيتي".

وكشف أن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة هو من رشحه للمشاركة في "ليالي الحلمية" بشخصية عصمت سوناي بعد أن شاهده في فيلم "ضربة معلم"، إلا أنه رفض وقتها خوفًا من التصوير التليفزيوني متعدد الكاميرات.

شخصية الملك فاروق

وتطرق إلى تجسيده شخصية الملك فاروق 3 مرات في مسلسلي "زمن الحلم الضائع" و"أم كلثوم" وفيلم "جمال عبد الناصر"، وكيف تعامل مع الشخصية في كل مرة، وروى لقاءه الإنساني بالملك أحمد فؤاد في باريس الذي قال له: "أنا افتكرتك أبويا بجد".

كما تحدث عن سر حفاظه على تقديم شخصية "الرجل الأنيق الأرستقراطي" بروح مختلفة في كل عمل دون الوقوع في النمطية، ورأيه في تحول الدراما من البطولة الجماعية إلى البطولات المطلقة وتأثير ذلك على جودة النصوص، وتقييمه لدراما 2026، وظاهرة مسلسلات الـ7 والـ10 حلقات على المنصات.

وعن ابتعاده عن السينما رغم بداياته القوية فيها، وابتعاده عن الشاشة لفترات طويلة، أكد أنه أحيانًا يكون "زهدًا فنيًا" لرفضه تقديم أدوار هامشية لمجرد التواجد.

وفي الجانب الإنساني، وجه رسالة مؤثرة لزوجته التي وصفها بـ"الجندي المجهول" في حياته، وتحدث عن قانونه بمنع الحديث في أمور الفن داخل البيت، وعلاقته بأولاده، واصفًا ابنته فريدة بأنها نقطة ضعفه، وكشف عن نصيحته لها مع بدايتها في التمثيل وموقفه من مشاركتها عملًا فنيًا.

واختتم الحوار بالرد على أسئلة سريعة حول المخرج الذي يتمنى العمل معه من الجيل الحالي، والدور الذي تمنى تقديمه، ومخاوفه في الحياة، ورسالته لصاحب الفضل الأكبر في مسيرته.
 

بسام رجب الفنان بسام رجب أعمال بسام رجب الملك فاروق عمرو الليثي الاعلامي عمرو الليثي

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