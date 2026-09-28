نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتألقت نيللي كريم بإطلالة كلاسيكية وخطفت الأنظار بميك اب عيون يبرز جمالها، ولاقت تفاعل واعجاب الجمهور.

وتحدثت الفنانة نيللي كريم عن آخر تطورات الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق 3»، موضحة أن فريق العمل انتهى من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم، بينما يتبقى عدد من المشاهد التي تتطلب السفر إلى الخارج.

وقالت نيللي كريم، خلال تصريحات تلفزيونية: «صورنا جزء كبير من الفيل الأزرق 3، ولسه في سفر، والموضوع واخد وقته شوية، وفي صعوبات عديدة».

وأضافت: «بعد نجاح الجزء الأول كان صعب نعمل نجاح الجزء التاني، ودلوقتي الجزء التالت كان فيه تحدي، بس أنا واثقة في مروان حامد وأحمد مراد وكريم عبدالعزيز».