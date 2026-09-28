دينا يحيى: مبسوطة بالاستعراضات في خيال مريض.. وهذه شخصيتي بـ جميلة عليه العوض

تحدثت الفنانة دينا يحيى، في لقاء مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، عن كواليس عملها في مسرحية خيال مريض، المعروضة بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة حاليًا.

وأعربت دينا يحيى، عن سعادتها بالعمل في المسرحية وتقديم الاستعراضات فيها، وكذلك تحدثت عن شخصية «جميلة عليه العوض» التي تقدمها خلال الأحداث، وعلاقتها بالفنانة جميلة عوض.

عرض مسرحية “خيال مريض” بالعاصمة الإدارية الجديدة

تواصل العاصمة الجديدة ترسيخ حضورها كمدينة نابضة بالحياة ووجهة متكاملة للفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية باستضافة العرض المسرحي الكوميدي "خيال مريض" على مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة.

وذلك أيام 24 و25 سبتمبر الجاري و1، 2 أكتوبر القادم، الامر الذي يجسد ما تمتلكه المدينة من إمكانات وبنية متكاملة من مسارح وقاعات وتجهيزات مصممة وفق أحدث المعايير وفي إطار ما تشهده العاصمة الجديدة من حراك متواصل في مختلف المجالات وحرصها على إتاحة مساحات جديدة للفن والإبداع أمام الجمهور المصري.

ويأتي عرض "خيال مريض" في العاصمة الجديدة امتدادًا للنجاح الجماهيري الذي حققته المسرحية خلال موسم عروضها الصيفية، حيث شهدت إقبالًا جماهيريًا لافتًا، ورفعت لافتة " كامل العدد" خلال عدد من عروضها، لتنتقل بنجاحها إلى مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة.

مسرحية خيال مريض

وتدور أحداث مسرحية "خيال مريض" في إطار كوميدي، من خلال شخصية الدكتور طه، التي يجسدها الفنان هشام ماجد، والذي يتعامل مع مرضاه بأسلوب مختلف، لتتوالى مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تشكل محور أحداث العرض.

ويشارك في بطولة المسرحية، إلى جانب الفنان هشام ماجد، كل من محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبد الغني، ريهام عزت، ونورا سليمان.

والمسرحية من تأليف وإخراج محمد حمدي، وإنتاج شركة فكر للمنتجة يارا حسن.

وتعكس هذه الفعاليات جانبًا من التحول الذي تشهده العاصمة الجديدة، التي لم تعد تقتصر على كونها مركزًا إداريًا وعمرانيًا، وإنما تتشكل فيها ملامح مدينة متكاملة للحياة والعمل والثقافة والفنون والترفيه، تستقبل الفعاليات الكبرى وتوفر لسكانها وزوارها تجارب متنوعة في أجواء عصرية.