مع بداية فصل الخريف وتغير درجات الحرارة، قد يعاني بعض الأشخاص من ظهور أعراض مزعجة مثل العطس وانسداد الأنف وحكة العينين، وهي أعراض قد ترتبط بـ الحساسية الموسمية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه حبوب اللقاح أو بعض مسببات الحساسية الموجودة في البيئة.

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

وتحدث الحساسية الموسمية عندما يتفاعل الجهاز المناعي بصورة زائدة مع مواد غير ضارة في البيئة، ويمكن أن تختلف مسبباتها من موسم إلى آخر بحسب المنطقة والطقس وانتشار حبوب اللقاح، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. العطس المتكرر

يعد العطس المتكرر من العلامات الشائعة لالتهاب الأنف التحسسي، وقد يأتي على شكل نوبات متتابعة، خاصة عند التعرض للمسبب الذي يثير الحساسية.

ويختلف العطس المرتبط بالحساسية عن بعض حالات العدوى التنفسية، إذ غالبًا ما يصاحبه حكة في الأنف أو العينين، ولا يكون مصحوبًا بالحمى في العادة.

2. انسداد أو سيلان الأنف

قد تبدأ الحساسية الموسمية بانسداد الأنف أو سيلانه، مع خروج إفرازات أنفية مائية، وقد يستمر الأمر طوال فترة التعرض لمسبب الحساسية.

ويُعد التهاب الأنف التحسسي من أكثر صور الحساسية شيوعًا، ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بصعوبة التنفس من الأنف أو الحاجة إلى تنظيفه بصورة متكررة.

3. حكة في العينين

من العلامات التي قد تساعد في التفرقة بين الحساسية وبعض نزلات البرد حكة العينين، وقد يصاحبها احمرار أو زيادة في إفراز الدموع.

وتحدث هذه الأعراض نتيجة تفاعل الجسم مع مسببات الحساسية، ويمكن أن تزداد عند التعرض للهواء المحمل بحبوب اللقاح أو الغبار.

4. دموع واحمرار العين

لا تقتصر حساسية الخريف على الأنف، فقد تظهر أعراض واضحة في العين، مثل زيادة الدموع والاحمرار والشعور بالتهيج.

وقد يعاني الشخص من رغبة مستمرة في فرك العين، لكن فركها يمكن أن يزيد التهيج، لذلك يفضل تجنبه قدر الإمكان.

5. حكة في الأنف أو الحلق

حساسية الأنف

قد يشعر المصاب بحكة داخل الأنف أو في سقف الفم أو الحلق، وهي من الأعراض المرتبطة بالتهاب الأنف التحسسي.

وقد تظهر هذه العلامة بالتزامن مع العطس وسيلان الأنف وحكة العينين، ما يجعل الصورة أقرب إلى الحساسية الموسمية.

6. الكحة أو الشعور بتهيج الحلق

يمكن أن تسبب الحساسية نزول الإفرازات من الأنف إلى الجزء الخلفي من الحلق، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بالحاجة إلى تنظيف الحلق أو ظهور كحة.

لكن الكحة ليست دليلًا كافيًا وحدها على وجود حساسية، خاصة إذا كانت مصحوبة بارتفاع درجة الحرارة أو آلام الجسم أو أعراض أخرى تشير إلى عدوى تنفسية.

الحساسية الموسمية أم نزلة البرد؟

قد تتشابه الحساسية الموسمية مع نزلات البرد، لكن هناك بعض الاختلافات التي يمكن أن تساعد في ملاحظة النمط.

الحساسية تميل إلى الظهور بعد التعرض لمسبب معين، وقد تستمر طالما استمر التعرض له، وغالبًا ما ترتبط بالعطس المتكرر وحكة الأنف والعينين وإفرازات الأنف المائية.

أما نزلات البرد فهي عدوى فيروسية، وقد يصاحبها التهاب الحلق والتعب وآلام الجسم وأحيانًا ارتفاع درجة الحرارة، كما تتطور الأعراض عادة خلال فترة محددة ثم تتحسن.

ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على الأعراض وحدها دائمًا لتحديد السبب، خصوصًا عندما تكون الأعراض شديدة أو مستمرة.

كيف تقللين أعراض الحساسية في الخريف؟

يمكن تقليل التعرض لمسببات الحساسية من خلال تجنب الأماكن التي تزداد فيها المهيجات بالنسبة للشخص، وإغلاق النوافذ عند ارتفاع مستويات حبوب اللقاح، والاستحمام وتغيير الملابس بعد العودة من الخارج إذا كان التعرض لحبوب اللقاح هو المسبب.

كما يساعد تنظيف المنزل بانتظام وتقليل تراكم الغبار، مع الاهتمام بتهوية المنزل بطريقة مناسبة.

ويمكن للطبيب أو الصيدلي المساعدة في اختيار العلاج المناسب للأعراض، مثل بعض مضادات الحساسية أو بخاخات الأنف، بحسب الحالة والحالة الصحية للشخص.

متى تحتاج الحساسية إلى الطبيب؟

ينبغي استشارة الطبيب إذا كانت الأعراض شديدة أو متكررة أو تؤثر في النوم والحياة اليومية، كما يجب الحصول على مساعدة طبية عاجلة عند حدوث صعوبة شديدة في التنفس أو تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى تفاعل تحسسي شديد.