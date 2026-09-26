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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. قل ما تريده بوضوح

برج الميزان حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. قل ما تريده بوضوح
برج الميزان حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. قل ما تريده بوضوح
أسماء عبد الحفيظ

يأتي حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 في يوم فلكي مهم بالنسبة لمولود برج الميزان، حيث توجد الشمس وعطارد في الميزان، بينما يحدث اكتمال القمر في البرج المقابل، وهو الحمل.

وتستخدم القراءات الفلكية محور الحمل والميزان للحديث عن التوازن بين الاستقلال والعلاقات، وبين ما يريده الشخص لنفسه وما يحتاج إلى مراعاته في شراكاته.

نصيحة برج الميزان

لا توافق على شيء فقط لتجنب الخلاف. الحفاظ على الهدوء لا يعني التخلي عن احتياجاتك.

إذا كان هناك موضوع يزعجك في علاقة أو شراكة، قل ما تريده بوضوح ومن دون اتهامات، ثم استمع إلى الطرف الآخر قبل اتخاذ القرار.

برج الميزان حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026

قد تشعر أن أحد العلاقات أو الشراكات يحتاج إلى تعريف جديد. ربما تتضح أمامك نقطة لم تكن تراها سابقًا، أو تكتشف أن طريقة التعامل الحالية لم تعد مناسبة.

اكتمال القمر في الحمل مقابل الشمس في الميزان هو أبرز حدث فلكي اليوم، ويحدث عند 3 درجات و37 دقيقة من الحمل تقريبًا.

صفات برج الميزان

يرتبط الميزان بالدبلوماسية وحب التوازن والقدرة على رؤية أكثر من وجه للموقف. كما يميل مولوده إلى تجنب الصدامات والبحث عن حلول ترضي الأطراف المختلفة.

لكن التردد قد يكون أحد تحدياته، خصوصًا عندما يخشى أن يؤدي اختياره إلى إزعاج شخص آخر.

مشاهير برج الميزان

من مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان محمد منير، والفنانة العالمية كاثرين زيتا جونز وفق تواريخ الميلاد المتداولة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني

مهنيًا، قد تحتاج إلى التفاوض أو إعادة ترتيب اتفاق مع شخص آخر. استخدم مهاراتك في الحوار، لكن لا تتنازل عن نقطة أساسية بالنسبة لك لمجرد إنهاء النقاش.

وجود عطارد في الميزان يدعم في التفسير الفلكي التفكير المتوازن واختيار الكلمات بعناية.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اليوم يحمل أهمية عاطفية خاصة في القراءة الفلكية. قد تظهر حقيقة أو رغبة كانت غير معلنة.

إذا كنت مرتبطًا، تحدث عن مستقبل العلاقة بوضوح. وإذا كنت غير مرتبط، راجع ما تبحث عنه فعلًا بدل الدخول في علاقة فقط خوفًا من الوحدة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

لا تهمل الراحة بسبب رغبتك في إنجاز كل شيء. احرص على النوم والحركة وشرب المياه، وإذا كان لديك عرض صحي مستمر فاستشر الطبيب.

برج الميزان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

قد تستمر موضوعات العلاقات والشراكات في الظهور خلال الفترة المقبلة في القراءة الفلكية، خاصة مع اكتمال القمر على محور الحمل والميزان.

وقد تساعدك هذه المرحلة، وفق التنجيم، على معرفة ما تريده من علاقاتك وحدودك فيها. لكن القرارات العاطفية الواقعية تعتمد على التواصل والسلوك الفعلي للطرفين، وليس على حركة الكواكب.

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