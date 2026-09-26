وثائق سرية أمريكية : السعودية لم تستبعد تطوير برنامج للأسلحة النووية

أفادت تقديرات استخباراتية أمريكية بأن المملكة العربية السعودية لم تستبعد تطوير برنامج للأسلحة النووية، وذلك وفقاً لوثائق سرية قُدمت إلى الكونجرس واطلع عليها مسؤولون.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المسؤولين ذاتهم القول : قد ورد هذا التقييم ضمن وثائق سرية أُحيلت إلى الكونجرس في إطار مراجعة لاتفاقية أمريكية-سعودية تهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التقديرات الاستخباراتية أثارت مخاوف لدى بعض المشرعين الأمريكيين بشأن الاتفاقية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ستتيح للشركات الأمريكية السعي لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة النووية داخل المملكة العربية السعودية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وتواصل الصحيفة تقريرها قائلة :كما أثارت الاتفاقية حالة من التدقيق والاهتمام؛ نظراً لأنها قد تسمح للمملكة العربية السعودية -في نهاية المطاف- بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% .

وختمت الصحيفة تقريرها قائلة : ورغم أن الاتفاق يحد مبدئياً من نسبة التخصيب لتكون أقل من 5%، إلا أنه يسمح برفع هذه النسبة إلى 20% بعد إجراء دراسة إضافية والتوصل إلى اتفاق مكتوب.