فلسطين تدين إطلاق صواريخ تجاه مدينتي الطائف وينبع في السعودية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية، بما يشكل استهدافًا لأمن المملكة واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكدت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم - تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي استهداف لأراضيها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لصون سيادتها، وحماية أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت الوزارة على رفض دولة فلسطين القاطع لكل ما من شأنه تهديد أمن المملكة العربية السعودية والدول العربية واستقرارها، أو المساس بسيادتها وسلامة أراضيها ومقدراتها وازدهارها.