تصفيات أمم إفريقيا.. منتخب مصر يحصد نقطة بعد التعادل مع منتخب أنجولا

استهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027، بالتعادل السلبي مع ضيفه منتخب أنجولا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الأولى من التصفيات القارية.

واكتفى منتخب مصر بحصد نقطة وحيدة في بداية مشواره بالتصفيات الإفريقية، كما هو الحال للمنتخب الأنجولي، ليحتلا المركزين الثاني والثالث في المجموعة الثانية التي يتصدرها حاليا منتخب مالاوي برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه اليوم على منتخب جنوب السودان بنتيجة 2-1.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب جنوب السودان يوم الثلاثاء المقبل في جوبا، في إطار الجولة الثانية من التصفيات.

بدأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اللقاء بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني وحسام عبد المجيد ورامي ربيعة وأحمد فتوح في الدفاع، مهند لاشين ومحمود صابر وإمام عاشور في خط الوسط، هيثم حسن ومصطفى زيكو ومحمد صلاح في الهجوم.

سيطر المنتخب الوطني على مجريات الشوط الأول، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى منتخب أنجولا، فيما حاول محمود صابر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16، لكن تمر الكرة بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 22 سجل مصطفى زيكو هدفا لصالح المنتخب الوطني، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل.

وفي الدقيقة 40، أجرى حسام حسن تغييرا مبكرا بإشراك عمر مرموش بدلا من محمود صابر، ثم تصدي مصطفى شوبير لفرصة من المنتخب الأنجولي بعد تسديدة قوية من اللاعب كيليانو مانويل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أشرك حسام حسن كل من أحمد زيزو وحمزة عبد الكريم بدلا من محمد صلاح وهيثم حسن، واستمرت السيطرة المصرية على وسط الملعب، ولكن دون الوصول للشباك الأنجولية.

حاول منتخب مصر استخدام سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء، وسدد عمر مرموش تصويبة قوية في الدقيقة 67، لكن تمر الكرة أعلى العارضة، ليحاول بعدها إمام عاشور لتصطدم الكرة في الدفاع الأنجولي، وتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.