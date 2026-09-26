ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على زامبيا

نجح منتخب الجزائر في تصدر المجموعة التاسعة، بعد نهاية منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولةكأس أمم أفريقيا 2027.

ويتواجد منتخب الجزائر، ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب توجو وزامبيا وبوروندي، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات البطولة.

وفاز منتخب الجزائر على نظيره الزامبي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حسين آيت أحمد، مساء اليوم الجمعة، فيما فازت توجو على بوروندي بهدف من دون رد.

ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات أمم إفريقيا 2027

المركز الأول.. الجزائر – 3 نقاط.

المركز الثاني.. توجو – 3 نقاط.

المركز الثالث.. زامبيا – بدون نقاط.

المركز الرابع.. بوروندي – بدون نقاط.