منصف بقرار: هدفي تقديم مردود أفضل مع منتخب الجزائر وإسعاد الجماهير

تحدث الجزائري منصف بقرار، مهاجم النادي الأهلي، عن طموحاته مع منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هدفه لا يقتصر على مجرد العودة إلى صفوف «محاربي الصحراء»، وإنما يسعى لتقديم مستويات أفضل والمساهمة في إسعاد الجماهير الجزائرية.

وقال منصف بقرار، في تصريحات نشرتها جريدة «النهار» الجزائرية: «هدفي لا يقتصر على مجرد العودة إلى منتخب الجزائر فقط، وإنما أتطلع إلى تقديم مردود أفضل والمساهمة في إسعاد الجماهير الجزائرية».

وأضاف: «العودة لصفوف المنتخب ستكون خيرًا بالنسبة لي وأفضل مما كانت سابقًا، إنه تحدٍ جديد وأتمنى التوفيق من الله».

وأكد مهاجم الأهلي أن العودة إلى المنتخب تمثل تحديًا جديدًا بالنسبة له، متطلعًا إلى استغلال الفرصة وتقديم مردود قوي يساهم في تحقيق تطلعات الجماهير الجزائرية.

ويأمل بقرار في أن تكون الفترة المقبلة محطة مهمة في مسيرته الدولية، خاصة مع رغبته في إثبات قدراته والمنافسة بقوة على مكان في صفوف المنتخب الجزائري.