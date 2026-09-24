«مصر للطيران» تتيح تقسيط تذاكر السفر حتى 12 شهرًا دون فوائد.. الشروط وطريقة الحجز

في خطوة جديدة لتوفير خيارات دفع مرنة للمسافرين، أعلنت شركة مصر للطيران إتاحة تقسيط قيمة تذاكر السفر على رحلاتها لفترة تصل إلى عام كامل، دون فوائد، وذلك عند استخدام بطاقات الائتمان البنكية في سداد قيمة التذكرة.

ويأتي العرض ضمن الحملات الترويجية التي تطلقها الشركة، ويتيح للعملاء توزيع تكلفة تذكرة السفر على أقساط شهرية بدلًا من سداد قيمتها بالكامل وقت الشراء.

12 شهرًا لسداد قيمة التذكرة

ووفقًا للتفاصيل التي أعلنتها مصر للطيران، يمكن للعميل اختيار تقسيط قيمة التذكرة لمدة تصل إلى 12 شهرًا دون فوائد، بشرط إتمام عملية الدفع باستخدام بطاقة ائتمان بنكية.

ولا يتطلب الاستفادة من العرض سداد دفعة مقدمة، كما لا تفرض الشركة رسومًا إدارية على عملية التقسيط، إلا أن الاستفادة من النظام تخضع للحدود والشروط التي حددتها الشركة للحملة.

من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه

حددت مصر للطيران نطاقًا ماليًا للتذاكر التي يمكن الاستفادة منها ضمن العرض الجديد، إذ تبدأ قيمة العملية من 10 آلاف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 100 ألف جنيه.

ويحق للعميل الاستفادة من العرض مرة واحدة فقط خلال فترة الحملة، والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2026.

كيف تحجز تذكرة مصر للطيران بالتقسيط؟

للاستفادة من نظام التقسيط، يمكن للعملاء التواصل مع مركز اتصال مصر للطيران وطلب الاستفادة من خطة السداد عند حجز التذكرة.

وحددت الشركة الرقم 1717 لإتمام شراء التذكرة، إلى جانب رقم الهاتف الأرضي 090070000، بينما يمكن التواصل على الرقم 19093 للاستفسار عن تنشيط خطة التقسيط أو إلغائها.

وتشترط الشركة الالتزام بالقواعد المنظمة للعرض والشروط والأحكام المرتبطة به.

ماذا يحدث عند اختيار خطة التقسيط؟

أوضحت مصر للطيران أن إجراءات خطة التقسيط ترتبط بقيمة التذكرة كاملة عند طلب الاستفادة من النظام، على أن تتم تسوية الفائدة وفق الآلية المحددة للخطة خلال شهر من تاريخ الحصول على العرض.

ويتعين على العميل التأكد من تفاصيل خطة التقسيط المرتبطة ببطاقته الائتمانية قبل إتمام عملية الشراء، إلى جانب مراجعة الشروط المطبقة على العرض.

موعد انتهاء عرض التقسيط

ومن المقرر أن يستمر عرض تقسيط تذاكر مصر للطيران حتى نهاية ديسمبر 2026، مع اقتصار الاستفادة منه على مرة واحدة للعميل خلال فترة الحملة.