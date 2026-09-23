أطعمة لا يُفضل إعادة تسخينها.. السبانخ والبطاطس في القائمة

يلجأ كثيرون إلى الاحتفاظ بالطعام المتبقي من الوجبات وإعادة تسخينه في اليوم التالي، باعتبار أن هذه الطريقة توفر الوقت وتحافظ على الطعام من الهدر، إلا أن بعض الأطعمة تحتاج إلى تعامل أكثر حذرًا بعد الطهي.

ولا ترتبط سلامة الطعام بعملية إعادة التسخين وحدها، إذ تلعب طريقة تبريده وحفظه والمدة التي قضاها خارج الثلاجة دورًا أساسيًا في تحديد مدى صلاحيته للأكل.

السبانخ والخضراوات الورقية

تأتي السبانخ على رأس الأطعمة التي يكثر الحديث عنها عند تناول بقايا الطعام، بسبب احتوائها طبيعيًا على النترات، وهي مركبات موجودة أيضًا في عدد من الخضراوات الورقية.

وقد تتحول النترات إلى مركبات أخرى في ظروف معينة، ولذلك ظهرت تحذيرات من إعادة تسخين الخضراوات الورقية أكثر من مرة. إلا أن ربط تناول السبانخ المعاد تسخينها مباشرة بالإصابة بالسرطان ليس دقيقًا، ولا يعني وجود النترات في السبانخ أنها أصبحت طعامًا مسرطنًا.

وتظل السبانخ من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية، ومنها فيتامينات ومعادن ومركبات نباتية مفيدة للجسم، بينما يمثل التخزين غير السليم لبقايا الطعام مصدرًا أكثر وضوحًا للقلق.

الأرز المطهو

يحتاج الأرز المطهو إلى اهتمام خاص بعد الانتهاء من إعداده، إذ يمكن أن تنمو فيه بكتيريا «Bacillus cereus» إذا تُرك لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة.

وتكمن المشكلة في أن بعض السموم التي تنتجها البكتيريا قد لا يتم التخلص منها بمجرد إعادة تسخين الأرز، لذلك فإن وضع الأرز في الثلاجة بعد طهيه بفترة مناسبة يعد خطوة أساسية للحفاظ على سلامته.

وبالتالي، فإن تناول الأرز في اليوم التالي ليس خطرًا في حد ذاته، وإنما يعتمد الأمر بدرجة كبيرة على كيفية حفظه منذ لحظة الانتهاء من الطهي.

البطاطس المطهوة

كذلك يمكن الاحتفاظ بالبطاطس المطهوة، لكن بشرط عدم تركها لفترات طويلة خارج التبريد.

وتزداد احتمالات نمو البكتيريا عندما تُترك الأطعمة المطهوة في درجات حرارة غير مناسبة، وهو ما يجعل طريقة التخزين عاملًا مهمًا عند التعامل مع بقايا البطاطس.

أما إعادة التسخين فلا تعني تلقائيًا أن البطاطس أصبحت ضارة أو مسرطنة، كما أن اختلاف طريقة الطهي والتخزين يؤدي إلى اختلاف المخاطر المرتبطة بالطعام.

المشروم

ينضم المشروم أيضًا إلى الأطعمة التي يثار حولها جدل بشأن إعادة التسخين، لكن التعامل الآمن معه يرتبط أساسًا بتبريده وحفظه بصورة صحيحة بعد الطهي.

فترك المشروم المطهو في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة قد يسمح بنمو البكتيريا، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي أو التسمم الغذائي.

لذلك، فإن الاحتفاظ ببقايا المشروم في الثلاجة واستخدامها خلال فترة مناسبة أكثر أهمية من الاعتقاد بأن إعادة التسخين وحدها تجعل الطعام غير آمن.

ما الطريقة الصحيحة للتعامل مع بقايا الطعام؟

تبدأ سلامة الطعام من لحظة الانتهاء من الطهي، إذ ينبغي عدم ترك الأطعمة المطهوة لساعات طويلة في درجة حرارة الغرفة، خاصة خلال الطقس الدافئ.

ومن الأفضل نقل بقايا الطعام إلى أوعية مناسبة وتبريدها في أسرع وقت ممكن، ثم إعادة تسخين الكمية التي سيتم تناولها فقط بدلًا من تسخين الطبق بالكامل أكثر من مرة.

كما ينبغي التأكد من أن الطعام أعيد تسخينه بصورة جيدة قبل تناوله، مع التخلص من أي وجبة تظهر عليها علامات فساد أو تغير غير طبيعي في الرائحة أو المظهر.