فصل الخريف بدأ.. الأرصاد تزف بشرى لمحبي الشتاء

بدأ فصل الخريف رسميًا اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، وفقًا للحسابات الفلكية والجغرافية، وسط استمرار الأجواء الحارة على معظم أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بفرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

وقال الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن الطقس يكون حارًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتتراوح درجات الحرارة هناك بين 39 و40 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة

وأوضح أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 32 و33 درجة مئوية في الظل، بينما تنخفض ليلًا وخلال ساعات الصباح الباكر إلى نحو 21 و22 درجة، لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خلال هذه الفترات.

وأشار إلى ظهور بعض السحب الخفيفة خلال ساعات الصباح، والتي تساهم في تلطيف الأجواء، بالتزامن مع نشاط نسبي للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

أمطار متوقعة مع بداية الخريف

ولفت القياتي، إلى أن التوقعات الفصلية تشير إلى إمكانية تسجيل كميات أمطار خلال فصل الخريف أعلى قليلًا من معدلاتها الطبيعية.

وأوضح أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية زيادة شدتها بشكل طفيف يوم الخميس.

طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر

وعن حالة الطقس في جنوب سيناء ومناطق البحر الأحمر، ذكر أن درجات الحرارة تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية، مع الشعور بدرجات حرارة أعلى نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف أن خليج السويس والبحر الأحمر يشهدان ارتفاعًا في أمواج البحر، لتتراوح بين مترين و3 أمتار.

استمرار الأجواء الحالية لمدة أسبوع

وأكد المتنبئ الجوي أن الأجواء الحالية من المتوقع أن تستمر بالمعدلات نفسها لمدة أسبوع على الأقل، مع احتمالية أن تشهد بعض أيام النصف الأول من فصل الخريف ارتفاعات طفيفة ومؤقتة في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

وأوضح أن درجات الحرارة تعود بعد ذلك إلى معدلاتها الطبيعية، وفقًا للتوقعات الجوية.