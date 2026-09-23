وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من المدن الجديدة بالصعيد

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وملفات العمل بعدد من المدن الجديدة بالصعيد، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، ودفع معدلات التنمية والتطوير بالمدن الجديدة.

وشملت المتابعة مشروعات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروع «ديارنا» السكني، ومشروعات الطرق والتطوير ورفع الكفاءة، فضلًا عن متابعة موقف تخطيط الأراضي المقترحة للاستثمار والخدمات ببعض المدن، وذلك في إطار حرص الوزارة على زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من الخدمات والفرص الاستثمارية لأهالي الصعيد.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مسيرة التنمية العمرانية بمدن الصعيد، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والمشروعات التي تم تنفيذها، وتحقيق مقومات التنمية والخدمات بهذه المدن، بما يحقق أهداف الدولة في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة وجاذبة للسكان والاستثمارات.

ففي مدينة طيبة الجديدة، اطلعت وزيرة الإسكان على موقف الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ 21 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة الـ620 فدانًا، ومشروع تنفيذ 41 عمارة ضمن مبادرة الإسكان الأخضر، بتصميمات ومواد بناء صديقة للبيئة وموفرة للطاقة والمياه، بمنطقة امتداد المدينة.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، اطلعت المهندسة راندة المنشاوي على الموقف التنفيذي لأعمال استكمال الرصف والتنسيق والتشجير والمسطحات الخضراء بالمدخل الشمالي الغربي للمدينة، وذلك ضمن خطة الارتقاء بكفاءة شبكة الطرق والمحاور الحيوية وتحسين المظهر العام.

ويُعد المدخل أحد المحاور الرئيسية والحيوية بالمدينة، لما يمثله من أهمية في خدمة وربط عدد من المناطق المهمة، من بينها منطقة الجامعات، والمنطقة التكنولوجية، ومنطقة الـ1304 أفدنة، بما يسهم في تحسين حركة المرور، ورفع كفاءة الربط بين مختلف مناطق المدينة، وتحقيق مزيد من السيولة المرورية.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان مستجدات اللقاءات مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وفي هذا الإطار وجهت الوزيرة بضرورة العمل على سرعة بحث جميع المطالب والاحتياجات والشكاوى والتعامل معها، وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات.

كما تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج جولات مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدن الصعيد، حيث تناول التقرير جولة المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، ومسئولي القطاع، بمدينة أخميم الجديدة، لتفقد عدد من المشروعات السكنية والخدمية والتنموية بالمدينة، بحضور المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز.

واستهل الوفد الزيارة بتفقد عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمساحة 90م² بمنطقة الـ55 فدانًا شمال المدينة، والتي تم تنفيذها بالكامل، وتأتي هذه الوحدات ضمن المشروعات المطروحة في إعلان «سكن لكل المصريين 9» التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بنظام الإيجار، بما يسهم في توفير وحدات سكنية للمواطنين في إطار برامج الإسكان التي تنفذها الوزارة.

كما شملت الجولة تفقد عدد من المباني والمنشآت الخدمية بمنطقة المشروع، للوقوف على مستوى تنفيذها ومدى جاهزيتها، حيث تم تفقد مبنى الشرطة، ومبنى الإطفاء، ومبنى الإسعاف، والملعب، والمخبز، باعتبارها من الخدمات الأساسية الداعمة لتوفير مجتمع عمراني متكامل وتلبية احتياجات المواطنين بالمنطقة.

وتابع وفد الهيئة كذلك أعمال الزراعة والنظافة وتنسيق الموقع العام بعدد من مناطق المدينة، واطلع على جهود زيادة المسطحات الخضراء والارتقاء بالمظهر الحضاري، إلى جانب أعمال النظافة ورفع المخلفات والحفاظ على المظهر العام.

وتناول التقرير جولة المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، ومسئولي القطاع، في مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، بحضور المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز المدينة.

واستهل الوفد الزيارة بعرض تقديمي تناول الموقف التخطيطي والتنمية العمرانية بالمدينة، وموقف المناطق التي تمت إعادة تخطيطها، والمناطق غير المخططة، إلى جانب موقف التراخيص والأراضي الاستثمارية، فضلًا عن استعراض المقترحات التخطيطية الخاصة بتطوير المناطق السكنية والخدمية والمناطق المفتوحة، وتعظيم الاستفادة من المواقع المتاحة، بما يسهم في دعم جودة البيئة العمرانية ورفع جاذبية المدينة للسكان والاستثمارات.

وعقب العرض، قام المهندس أحمد إبراهيم ومرافقوه بجولة ميدانية بعدد من مواقع المدينة، شملت مناطق «سكن مصر» ومشروع «سكن لكل المصريين»، حيث تم الوقوف على طبيعة المواقع ومناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بتطويرها والاستفادة المثلى منها، بجانب الموقع المقترح لتنفيذ ممشى سياحي بمدينة ناصر الجديدة، حيث تمت مناقشة الرؤية التخطيطية للموقع وإمكانية الاستفادة منه كعنصر ترفيهي وحضاري يوفر متنفسًا للمواطنين، ويدعم جودة الحياة، ويضيف أحد المقومات الجاذبة للمدينة.

وفي جولته بمدينة أسيوط الجديدة، تابع المهندس أحمد إبراهيم، بحضور المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز المدينة، عرضًا تقديميًا عن المدينة والرؤية التخطيطية الحالية والمستقبلية، تضمن استعراض الموقف العمراني ومناطق التنمية والتوسعات، والفرص الاستثمارية المتاحة، وشملت الجولة تفقد مدخل المدينة من الناحية الشمالية الغربية، مرورًا بالمنطقة التكنولوجية ومنطقة الجامعات والممشى السياحي، بالإضافة إلى تفقد طريق أسيوط الرئيسي، كما تم تفقد طريق الصعيد – البحر الأحمر ومدخل منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية.

وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من مناطق التوسعات الجديدة وفق رؤية تخطيطية متكاملة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي، والتدرج في التنمية، وربط المناطق الجديدة بالكتلة العمرانية القائمة، مع العمل على زيادة وتنوع الخدمات والأنشطة لتلبية احتياجات المواطنين ودعم جذب الاستثمارات.

وفي مدينة قنا الجديدة، تم إقامة مشتل لشتلات الزينة والأشجار بالحي الأول بالمدينة، وذلك لتوفير خدمات تنسيق الموقع وأعمال التشجير ودعم جهود تحسين المظهر الحضاري والبيئي للمدينة.

ويوفر المشتل مجموعة متنوعة من الشتلات الزراعية، تشمل شتلات الزينة الداخلية والخارجية، ونباتات الظل، والأشجار المثمرة، والشجيرات المتنوعة، ونباتات الزهور، والنخيل بمختلف أنواعه، حيث تم اختيارها بما يتناسب مع الطبيعة المناخية والبيئية لمدينة قنا الجديدة، ويلبي احتياجات السكان والمشروعات.

وشددت الوزيرة في ختام المتابعة، على ضرورة استمرار الجولات الميدانية بالمشروعات، ورفع معدلات التنفيذ، والالتزام بجودة الأعمال والبرامج الزمنية المحددة، مع إعطاء أولوية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والتعامل معها، مؤكدة أن التنمية بالمدن الجديدة لا تقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية فقط، وإنما تمتد لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والطرق والمناطق الخضراء والفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.