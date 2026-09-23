فجوة بين الريف والحضر وتراجع معدلات المواليد.. المسح الصحي للأسرة يكشف خريطة الإنجاب في مصر

أظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ، استمرار الاتجاه نحو انخفاض معدلات الإنجاب في مصر، بالتزامن مع وجود تفاوتات واضحة وفقًا لمحل الإقامة والعمر والمستوى التعليمي وعدد الأطفال لدى السيدة.

معدل الإنجاب الكلي

وبحسب نتائج المسح، بلغ معدل الإنجاب الكلي 2.33 طفل لكل سيدة خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح، منخفضًا بنحو نصف طفل مقارنة بمعدل 2.61 طفل لكل سيدة في المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021.

2.65 طفل في الريف مقابل 1.92 في الحضر

وكشفت البيانات استمرار الفجوة بين الحضر والريف؛ إذ بلغ معدل الإنجاب الكلي نحو 1.92 طفل لكل سيدة في الحضر، مقابل 2.65 طفل لكل سيدة في الريف.

وأوضحت النتائج أن الانخفاض في معدلات الإنجاب خلال السنوات الأخيرة كان أكثر وضوحًا في الحضر، بينما ظل معدل الإنجاب في الريف أعلى من المتوسط الوطني، بما يعكس استمرار الاختلافات الجغرافية في السلوك الإنجابي.

كما أظهرت البيانات تفاوتًا بين الأقاليم الجغرافية، حيث سجل الوجه البحري أقل معدلات الإنجاب بنحو 1.68 مولود لكل سيدة، بينما ارتفعت المعدلات في محافظات الحدود وريف الوجه القبلي لتصل إلى نحو 3.24 و3.42 مولود لكل سيدة على التوالي.

انخفاض معدلات الإنجاب بين مختلف الفئات العمرية

وأظهرت معدلات الإنجاب التفصيلية انخفاضًا بين عامي 2021 و2025 في معظم الفئات العمرية، وكان أكبر الانخفاضات في الفئة العمرية 25 إلى 29 عامًا.

كما تراجع معدل الإنجاب بين المراهقات في الفئة العمرية 15 إلى 19 عامًا، ليصل في عام 2025 إلى نحو 50 مولودًا لكل ألف سيدة، مقارنة بنحو 60 مولودًا لكل ألف سيدة عام 2021.

وتشير البيانات إلى استمرار الاتجاه العام نحو انخفاض معدلات الإنجاب بمختلف الفئات العمرية.

التعليم يرتبط بانخفاض معدلات الإنجاب

وأظهرت نتائج المسح وجود علاقة واضحة بين المستوى التعليمي ومعدل الإنجاب الكلي.

وبلغ معدل الإنجاب نحو 3.1 طفل لكل سيدة بين السيدات اللاتي لم يسبق لهن الالتحاق بالمدرسة، مقابل نحو 2.3 طفل بين السيدات اللاتي أتممن المرحلة الثانوية أو حصلن على مستوى تعليمي أعلى.

وتؤكد البيانات استمرار النمط الذي رصده المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، والمتمثل في انخفاض معدلات الإنجاب مع ارتفاع المستوى التعليمي.

عدد الأطفال يؤثر في الرغبة بالإنجاب

وكشف المسح عن ارتباط واضح بين عدد الأطفال الأحياء لدى السيدة ورغبتها في إنجاب طفل آخر.

فقد بلغت نسبة السيدات اللاتي ليس لديهن أبناء ويرغبن في إنجاب طفل حاليًا نحو 46.8%، بينما تنخفض النسبة إلى نحو 1.6% بين السيدات اللاتي لديهن خمسة أطفال أو أكثر.

وتوضح البيانات أن الرغبة في إنجاب مزيد من الأطفال تتراجع كلما ارتفع عدد الأطفال لدى السيدة، بينما ترتفع نسبة عدم الرغبة في الإنجاب مع زيادة حجم الأسرة.

ارتفاع المواليد غير المخطط لهم مع ترتيب المولود

كشفت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 وجود علاقة بين ترتيب المولود ومدى التخطيط للإنجاب.

فقد بلغت نسبة الأطفال من الترتيب الرابع أو أعلى الذين لم يكن مخططًا لهم نحو 34%، مقارنة بنحو 17.2% فقط بين الأطفال من الترتيب الثالث.

كما تشير النتائج إلى أن نسبة المواليد غير المخطط لهم ترتفع مع زيادة ترتيب المولود، وهو ما يعكس تغير تفضيلات الأسر بشأن حجم الأسرة مع زيادة عدد الأطفال.

عمر الأم والتخطيط للإنجاب

وكشفت البيانات عن علاقة بين عمر السيدة وقت الحمل ومدى التخطيط للإنجاب؛ إذ بلغت نسبة السيدات اللاتي أنجبن في عمر أقل من 15 عامًا وكان الحمل مخططًا له نحو 95.2%.

وفي المقابل، انخفضت نسبة التخطيط للإنجاب إلى نحو 74.7% بين السيدات في الفئة العمرية 40–44 عامًا.

وتشير النتائج، في مجملها، إلى أن السلوك الإنجابي للأسر المصرية شهد تغيرًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع انخفاض معدل الإنجاب الكلي، واستمرار الفروق بين الريف والحضر والأقاليم، وارتباط معدلات الإنجاب بالمستوى التعليمي وعدد الأطفال وترتيب المولود.