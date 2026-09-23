قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناعات شخصية.. حازم إمام عن قائمة منتخب مصر: دول رجالة حسام حسن.. وعارفهم كويس
تحروا الدقة.. نورهان ترد على مشاركة ابنها فى عمر وسلمي
ولادة مفاجئة داخل سيارة إسعاف بإمبابة.. كيف أنقذ التدريب أمًا وتوأمها؟
شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد
الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي "الشمس" و"هي" لمخالفة الأكواد
التأمين الصحي الشامل يوسع خدماته فائقة التخصص ويحقق إنجازات نوعية خلال أغسطس
إثيوبيا تشتعل.. قوات تيجراي تسيطر علي الأقليم وتشكيل تحالف لإسقاط آبي أحمد
الخبرة قبل المؤهل.. شروط وضوابط التقديم لمعلمي الحصة بالمدارس والأوراق المطلوبة
النينجا في البحر.. حسين الشحات يستمتع بإجازته خلال توقف الدوري
أسامة ربيع: قناة السويس آمنة وحركة الملاحة منتظمة والجاهزية على أعلى مستوى
شمس الخريف تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تشارك في فعاليات دولية رفيعة المستوى بنيويورك وبوسطن لتعزيز التعاون الصحي العالمي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

شاركت وزارة الصحة والسكان في عدد من الفعاليات والجلسات رفيعة المستوى على الساحتين الدولية.

شملت فعاليات على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وقمة المحفز العالمي للصحة 2026 بجامعتي هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر تحت شعار «نبني مستقبلاً أفضل معاً»، بمشاركة ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والشركاء المعنيين لتعزيز التعاون الدولي ودعم النظم الصحية المستدامة وتبادل الخبرات في مجالي الصحة العالمية والتنمية 

 شارك الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في الاجتماع السنوي الخامس لمجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد مستعرضاً التجربة المصرية التي شملت فحص أكثر من 64 مليون مواطن وإتاحة العلاج لملايين المرضى وصولاً إلى حصول مصر عام 2023 على المستوى الذهبي من منظمة الصحة العالمية في مسار القضاء على التهاب الكبد سي، وتناول الاجتماع سبل تعزيز التحرك الدولي بما في ذلك الجهود المصرية لإعداد مشروع قرار للجمعية العامة بشأن القضاء على التهاب الكبد الفيروسي وحشد الدعم لعقد اجتماع رفيع المستوى حول هذا الملف . 

 كما شارك في فعالية تحالف Investing in Innovation Africa حول دور التكنولوجيا الصحية في تعزيز استدامة إتاحة الخدمات من خلال الصيدليات مستعرضاً التجربة المصرية في توظيف التكنولوجيا لدعم إصلاح منظومة الرعاية الصحية وتعزيز إتاحة الخدمات الدوائية في إطار التأمين الصحي الشامل مع تسليط الضوء على الوصفات الإلكترونية ونظم إدارة المستفيدين والمطالبات والمدفوعات وأهمية حوكمة البيانات وحماية خصوصية المرضى وضمان جودة الخدمات واستدامة التمويل، وخلال جلسة  حول إدماج الأمراض غير السارية في التغطية الصحية الشاملة . 

3600 وحدة رعاية أولية

 استعرض جهود مصر في مكافحتها والكشف المبكر عبر أكثر من 3600 وحدة رعاية أولية وتوسيع خدمات الوصول المجتمعي واستخدام تقنيات التشخيص المناسبة، وشارك أيضاً في جلسة حول الرعاية الذاتية ومرونة النظم الصحية مؤكداً أنها مكون داعم وليست بديلاً عن الرعاية المتخصصة ومستعرضاً التجارب المصرية في الفحص الذاتي والكشف المبكر والفحص المنزلي لسرطان القولون والمستقيم وتقنيات متابعة الجلوكوز للأطفال المصابين بالسكري المعتمد على الأنسولين ومؤكداً التزام مصر بمواصلة العمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والشركاء لتعزيز نظم صحية أكثر وقاية ومرونة واستدامة ودعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفي إطار متصل . 

 شارك الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة للأشعة في فعاليات اليوم الثالث لقمة المحفز العالمي للصحة بمركز ريتشارد سيمشز للأبحاث بمستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد ضمن محور التواصل والتعاون من أجل التنفيذ تحت عنوان «من قرار منظمة الصحة العالمية إلى التنفيذ: التعاون كمحفز» وقدم مداخلة بعنوان «من البيانات إلى الإجراء: ترجمة القرار إلى استراتيجية وتنفيذ» أكد خلالها أهمية تحويل القرارات والالتزامات الصحية العالمية إلى استراتيجيات تنفيذية واضحة وقابلة للقياس بما يدعم تطوير النظم الصحية وتعزيز الوصول العادل إلى خدمات التصوير الطبي، كما شارك في جلسة حوار مفتوح حول تنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية ناقشت سبل توحيد جهود الحكومات والمنظمات والأكاديميا والقطاع الخاص والجهات المانحة والمجتمع المدني لتعزيز التعاون متعدد القطاعات وتحقيق نتائج ملموسة، وتُعد القمة منصة دولية متعددة المؤسسات انطلقت عبر سلسلة من القمم والمبادرات التي استضافتها جامعة هارفارد بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمؤسسات المعنية بالصحة والتنمية من مختلف أنحاء العالم.

وزارة الصحة نيويورك التعاون الصحي العالمي وزارة الصحة والسكان هارفارد التغطية الصحية الشاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

أطنان من الغذاء.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة مساعدات جديدة نحو غزة

الرئيس الصيني

الرئيس الصيني يغادر بكين متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

دار الإفتاء

أمين الفتوى يوضح مفهوم التكامل الأسري.. ودوره في استقرار الأسرة وتربية الأبناء

بالصور

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد