نائب وزير الصحة تتفقد منطقة بدر الطبية لمتابعة تطوير الخدمات الطبية

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية بمنطقة بدر الطبية لمتابعة تنفيذ مشروع المنطقة الطبية النموذجية ورصد معدلات الإنجاز والفجوات والعمل على سرعة تلافيها، رافقها الدكتور سمير الدميري رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة وفريق المتابعة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية.

أشاد فريق المتابعة بالتقدم المحقق في عدد من الوحدات الصحية، حيث تبين انتظام تقديم الخدمات لمدة 12 ساعة يوميًا وتوافر القوى البشرية والأدوية والمستلزمات الأساسية وانتظام الزيارات الإشرافية وتحسن مستوى النظافة والتشجير وتنظيم مناطق انتظار المواطنين، إلى جانب توافر خدمات تنمية الأسرة ومتابعة الحمل وصحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وخدمات الأطفال والأسنان وأجهزة السونار، وتفعيل قياس رضا المواطنين عبر خمسة استبيانات يوميًا وتحديد مدد الانتظار بين 10 و15 دقيقة، ومتابعة ملفات طب الأسرة والطفل السليم من خلال غرفة المشورة الأسرية وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى وتنظيم العمل داخل المعامل.

إجراءات مكافحة العدوى

في المقابل رصد الفريق فجوات تتطلب تدخلًا سريعًا تشمل أعطال بعض التجهيزات مثل كراسي الأسنان وجهاز الطرد المركزي وجهاز تحميض الأشعة، والحاجة إلى استكمال أعمال الصيانة والميكنة وتعزيز الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، فضلًا عن عجز في مقدمي المشورة الأسرية وعدم توافر طبيب مدرب على البرنامج.

توفير جرعات الحديد المعتمدة

ووجهت نائب الوزير بسرعة تدريب مقدمي المشورة وسد العجز وتعزيز خدمات المشورة الأسرية مع تسجيل جميع السيدات المترددات من سن 15 إلى 49 عامًا ومتابعتهن بعد الحصول على المشورة وتوثيق النتائج، إلى جانب توسيع التواصل مع المواطنين والتعريف بالخدمات المتاحة وتحليل شكاواهم وقياس رضاهم دوريًا لتحسين تنظيم الدور وتقليل فترات الانتظار، والمتابعة الدقيقة للحمل واكتشاف علامات الخطر خاصة لدى السيدات المصابات بالأنيميا مع ضمان توفير جرعات الحديد المعتمدة التي لا تقل عن 30 ملجم، ومراجعة منظومة البيانات والإعلان عن العيادات التخصصية وتفعيل أدوات متابعة الأداء وتعزيز التثقيف الصحي خارج المنشأة.

وأكدت نائب الوزير ضرورة سد الفجوات المرصودة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية ميدانيًا بما يضمن استدامة تطوير الخدمات وتحقيق التكامل بين الرعاية الأولية وتنمية الأسرة ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمنطقة بدر.