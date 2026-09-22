قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاتس يهدد حماس وإيران وأردوغان: اختطاف إسرائيلي واحد سيغيّر المشهد في غزة
فوق الـ 52 مجددا.. صعود مفاجيء في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص لمواجهة التحديات المشتركة
خلافات مالية تهدد إسرائيل.. أزمة في جيش الاحتلال بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة
الصين ترفض المطالب الأمريكية.. بكبن لـ واشنطن: عقوباتكم على إيران غير قانونية
مشهد إنسانى .. ممرض ينقذ طفل بالإنعاش القلبي بأسوان
جيش اللصوص.. جندي إسرائيلي يسرق جرارا زراعيا في جنين | شاهد
للمهندسين.. وظائف بهيئة الإسعاف 2026
سنتكوم: تحويل مسار 110 سفن تجارية لإحكام الحصار البحري على إيران
مفاجآت بشأن إيران.. زيارة خاطفة لنتنياهو إلى أمريكا دون لقاء ترامب وسط مخاوف أمنية
حماية المنافسة: إحالة شركتي مقاولات للنيابة العامة | اعرف السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حماية المنافسة: إحالة شركتي مقاولات للنيابة العامة | اعرف السبب

المنافسة
المنافسة
ولاء عبد الكريم

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة شركتي مقاولات عامة، على خلفية قيامهما بالتنسيق فيما بينهما بشأن عدد من الممارسات التي طرحتها الهيئة الوطنية للإعلام لتنفيذ أعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الجهاز أن المخالفة جاءت بالمخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تحظر التنسيق بين الأشخاص المتنافسة بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.

بلاغ من الهيئة الوطنية للإعلام يكشف شبهة التواطؤ

وأشار جهاز حماية المنافسة إلى أن الواقعة بدأت ببلاغ ورد إليه من الهيئة الوطنية للإعلام، تضمن وجود شبهة اتفاق بشأن الشركة التي سترسو عليها العملية التعاقدية الخاصة بأعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني.

وباشر الجهاز عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات بشأن الواقعة، والتي أسفرت عن ثبوت وجود تنسيق بين الشركتين المخالفتين بهدف تقسيم المناطق المطروحة ضمن تلك الممارسات.

تحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة

وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين المخالفتين، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال الواقعة.

وأخطر الجهاز الشركتين بضرورة التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد بالمخالفة لأحكام القانون.

حماية المنافسة: التواطؤ يضر بالمال العام

وأكد الجهاز أن التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يمثل إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي، والمعاقب عليها بموجب المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح أن هذه الممارسات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، كما تؤثر على المال العام وفاعلية الإنفاق الحكومي، وتحرم الجهات الحكومية من الحصول على السلع والخدمات بأفضل سعر وجودة، بما ينعكس على المصلحة العامة.

تعاون بين حماية المنافسة والهيئة الوطنية للإعلام

وثمّن جهاز حماية المنافسة التعاون بينه وبين الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة فحص الواقعة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة ورفع كفاءة الدور الرقابي.

وأكد الجهاز أن هذا التعاون يسهم في التصدي للممارسات المخالفة، وحماية المنافسة في الأسواق، ودعم بيئة تنافسية تشجع على الابتكار والمنافسة.

حماية المنافسة يدعو للإبلاغ عن ممارسات التواطؤ

ودعا جهاز حماية المنافسة أي شخص تورط أو اشترك في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عن الواقعة، والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة (26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

شركات المقاولات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تنظيم الإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

ترشيحاتنا

الحيض

علاج متلازمة ما قبل الحيض.. أدوية غير متوقعة أبرزها مضادات الاكتئاب

البشرة

كيف تحمى نفسك من مشاكل البشرة في الخريف

زيت النخيل

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

بالصور

الملوخية بتطلع مسكرة أو لونها غامق؟.. 7 أخطاء

الملوخية بتطلع مسكرة أو لونها غامق؟ 7 أخطاء بتبوظها
الملوخية بتطلع مسكرة أو لونها غامق؟ 7 أخطاء بتبوظها
الملوخية بتطلع مسكرة أو لونها غامق؟ 7 أخطاء بتبوظها

فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها

فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها
فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها
فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد