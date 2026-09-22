هي الـ 1000 بتجيب إيه دلوقتي؟.. عمرو أديب: الأسرة تحتاج لـ31 ألف جنيه شهريًا علشان تعيش

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المواطن المصري ليس جاحدًا، لكنه ينظر في المقام الأول إلى دخله وقدرته على تحمل أعباء المعيشة ومصاريف ومدارس، مشيرًا إلى دراسة تفيد بأن دخل الأسرة المصرية يجب أن يصل إلى نحو 31 ألف جنيه شهريًا.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «المواطن المصري مش جاحد ولكن بينظر لجيبه.. فيه دراسة عملها حزب العدل بتقول إن دخل الأسرة المصرية يجب أن يكون 31 ألف جنيه في الشهر، هي الألف جنيه بتجيب إيه دلوقتي؟».

وأضاف أديب، أنه يجب طرح خطط الحكومة الاقتصادية للسنوات المقبلة خلال المؤتمر الحكومي المقبل الخاص باستعراض الإنجازات، مشيرًا إلى ضرورة توضيح ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «مصطلح الباكو مبقاش حد يستخدمه، والألف جنيه بتعمل إيه دلوقتي؟»، لافتًا إلى أن تغيير السياسات الاقتصادية موجود في مختلف دول العالم، وأن المشروعات التنموية تحتاج إلى مراجعة وتقييم من وقت لآخر.

واختتم عمرو أديب حديثه بالتأكيد على تفاؤله بمستقبل الدولة المصرية، قائلًا: «أنا ما زلت متفائل لمستقبل الدولة المصرية، وإحنا قادرين على التغيير للأفضل بالعقول المصرية الموهوبة».