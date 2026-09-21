عمرو أديب: مش شايف حد رافع علم الحل للأزمات.. ولازم منهج للتغيير

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه هناك تحديات وأزمات تمر بها مصر، مضيفا:" بقالي فترة مش شايف حد رافع علم الحل للأزمات ".

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لو سألت أي مواطن هيقولك إنه هناك مشكلة وتحدي ".



وتابع عمرو أديب :" التغيير رغبة وقدرة والدولة المصرية قادرة على التغيير ورأينا هذا الامر في القضاء على العشوائيات في مصر ".

وأكمل عمرو أديب :" لازم يكون هناك منهج واضح امام الناس أنه هناك تغيير يحدث في الأزمات والتحديات التي نواجهها ".

ولفت عمرو أديب :" إحنا لدينا القدرة على تنفيذ المشروعات التنموية في شتى القطاعات "، مضيفا:" لماذا لا يشعر المواطن بالتغيير على الأرض ".