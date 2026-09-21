عضو شعبة الزيوت: أسعار الزجاجات مستقرة منذ 3 أو 4 أشهر

قال السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن جميع زجاجات الزيت الموجودة في السوق ما زالت تباع بالأسعار القديمة حتى اللحظة التي تحدث فيها، موضحًا أن الأسعار مستقرة منذ نحو 3 أو 4 أشهر، ولم تصدر أي قائمة أسعار جديدة خلال هذه الفترة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ مصر تستورد ما بين 95% و98% من الزيوت من الخارج، بسبب عدم وجود نباتات زيتية في مصر، مشيرًا إلى أن أسعار الزيوت المستوردة تتوقف على ثلاثة عوامل رئيسية، هي سعر البورصة العالمية، وسعر العملة الأجنبية- خاصة الدولار الذي يتم السداد به- إلى جانب تكاليف النقل واللوجستيات، سواء النقل البحري أو التخزين الداخلي أو تكلفة النقل من الموانئ إلى الشركات.

شركات الزيوت تعيد حساب تكاليفها

وأوضح أن شركات الزيوت تعيد حساب تكاليفها في نهاية كل شهر، وتتخذ قرارها بالخفض أو الزيادة وفقًا للتغيرات في هذه التكاليف، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت الخليط كان قد تجاوز 105 جنيهات منذ نحو عام أو عامين، قبل أن ينخفض إلى 85 جنيهًا حاليًا، كما سبق أن تراجع إلى نحو 71 أو 72 جنيهًا قبل أكثر من 6 أشهر.