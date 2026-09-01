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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عوض تاج الدين: المبادرات الرئاسية أسهمت بشكل كبير في تطور القطاع الصحي

الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
أ ش أ

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر تمر بمرحلة محورية يحظى خلالها قطاعا الصحة والتعليم بأولوية ودعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المبادرات الرئاسية أسهمت بشكل كبير في التطور الذي يشهده القطاع الصحي.

وأضاف تاج الدين - عبر برنامج "العالم غدا" على القناة الأولى - أن القطاع الصحي ينقسم بشكل أساسي إلى الوقاية والعلاج، مشيرا إلى أن المبادرات الرئاسية شملت كلا الجانبين، وحققت تطورًا كبيرًا في مجال الوقاية.

وأوضح تاج الدين أن الوقاية تهدف إلى أن يعيش الإنسان حياة صحية بدنيا ونفسيا واجتماعيا، مشيرا إلى أنه يتم الحد بقدر المستطاع من احتمالية إصابته بالأمراض.

وقال إن المبادرات الرئاسية تشمل الكشف المبكر عن الأمراض، ومن بينها الأورام، مؤكدا أن اكتشاف المرض في مراحله المبكرة يقي من المضاعفات ويقلل من مشكلات العلاج.

واوضح أن سرطان الثدي أكثر أنواع الأورام انتشارا، ويأتي بعده 4 أنواع أخرى من الأورام التي تشملها جهود الكشف المبكر، وهي أورام القولون والبروستاتا وعنق الرحم والرئة، مؤكدًا أن الكشف المبكر يضمن بدء العلاج في وقت مبكر وتحقيق نتائج جيدة.

ولفت إلى أن ملايين من السيدات خضعن لمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأسفرت المبادرة عن اكتشاف حالات عديدة في مراحلها الأولى، مع تحقيق نتائج جيدة، بجانب المتابعة والعلاج.

واستطرد أن هناك أمراضا أخرى قد يعاني منها الشخص دون أن يعلم، وأكثر هذه الأمراض انتشارا هما الضغط والسكر، وهما السببان الرئيسيان للفشل أو الاعتلال الكلوي، وليس المياه أو أي عوامل أخرى.

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية مصر

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