عضو شعبة الزيوت: خطة لتوفير مخزون استراتيجي لتجاوز اضطرابات الأسواق

قال السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن هناك بعض المشكلات العالمية المرتبطة بالحروب والأوضاع في المنطقة وطريق باب المندب، موضحًا أن قطاع الزيوت ينسق مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، من خلال خطة وغرفة عمليات مع شركات الزيوت، بهدف يستطيع تجاوز الأزمة التي يمر بها العالم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ إعادة حساب تكاليف جميع المنتجات تتم يوم 26 من كل شهر، وفقًا لتكاليف البورصة وسعر العملة وغيرها من عناصر التكلفة، مؤكدًا أنه حتى لحظة حديثه لم تتم زيادة أسعار أي منتج.

وأوضح أن زجاجة الزيت الخليط سعة لتر تباع حاليًا بـ85 جنيهًا، بينما يبلغ سعر العبوة سعة 700 ملليلتر 65 جنيهًا.

تحريك للأسعار

وأكد أن أي إعادة في حساب التكاليف ينتج عنها تحريك للأسعار، سواء بالزيادة أو الانخفاض، موضحًا أنه يتم كتابة السعر على المنتج، وأن التجار يفترض أن يلتزموا بالسعر الذي تحدده الشركة للمستهلك.

وشدد على أن توافر المنتج والخامة يمثل الأولوية بالنسبة إلى قطاع الزيوت، مشيرًا إلى وجود مرونة عالية في القطاع، وأن الأسعار تنخفض أو ترتفع كلما أعيد حساب التكاليف، بشرط استمرار توافر الخامات.