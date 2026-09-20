بعد الهاتريك.. عمرو أديب: محمد صلاح تفوق على نفسه وأثبت قدرته على مواصلة المسيرة

أكد الإعلامي عمرو أديب أن تألق النجم المصري محمد صلاح في مباراة الأمس لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إنجاز رياضي، مشيرًا إلى أن اللاعب وجه رسالة واضحة إلى كل من شكك في قدرته على مواصلة مسيرته الكروية بنفس القوة.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: «مخطئ من يتخيل أننا نتحدث فقط عن إنجاز رياضي.. محمد صلاح بالأمس أحرز 3 أهداف وصنع هدفًا، وتفوق على نفسه، خاصة بعد رحيله من ليفربول، في ظل وجود من يشكك في قدرته على استمرار مسيرته في الملاعب».

وتابع أن «محمد صلاح الناس كانت واقفاله بالسكينة بعد رحيله من ليفربول، والأمس محمد صلاح بيقول للناس ولنفسه: أنا أقدر وأستطيع استكمال المسيرة الساطعة».

جماهير الكرة هناك تفاعلت بشكل كبير

وأشار أديب إلى حجم الاحتفاء الذي حظي به محمد صلاح في تركيا عقب تألقه، مؤكدًا أن جماهير الكرة هناك تفاعلت بشكل كبير مع المستوى الذي قدمه النجم المصري، لافتًا إلى احتفال شخصيات تركية بارزة بتألقه.