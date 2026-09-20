بعد ارتفاع السلع والخدمات.. هل تكلفة الحرب على إيران تضغط ماليًا وشعبيًا على إدارة ترامب؟

قالت هبة القدسي، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن، إن التكلفة التي تتكبدها الولايات المتحدة في الحرب كبيرة للغاية على المستوى المالي، وعلى مستوى شعبية الرئيس ترامب، وكذلك على مستوى الاستياء العام داخل الولايات المتحدة، موضحة أن الناخب الأمريكي يقرر توجهاته السياسية أمام صناديق الاقتراع بناءً على وضعه الاقتصادي وما يدخل جيبه من أموال.

وأضافت في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ سعر البنزين في محطات الوقود، الذي يتراوح بين 4.2 و6 دولارات أو 5.8 دولار للغالون، يتبعه ارتفاع أسعار الطيران والمواد الغذائية وتكاليف نقل وشحن الأغذية، وينعكس على مختلف السلع والخدمات داخل الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذا التأثير سلبي على الناخب الأمريكي، في ظل تراجع شعبية ترامب وارتفاع حالة الاستياء من الأسعار.

وأشارت إلى أن اختلاف موقف ترامب من مضيق هرمز وباب المندب يوضح ما وصفته بـ«البراغماتية الترامبية»، موضحة أن الرئيس الأمريكي معني بمضيق هرمز بسبب أهميته للتجارة العالمية، بينما يرى أن الاتفاق الذي أبرمه مع جماعة الحوثي، والذي يقضي بعدم مهاجمة السفن الأمريكية، يجنب الولايات المتحدة الدخول في معركة مع الحوثيين لضمان الملاحة الآمنة في باب المندب، وهو ما يزعج الحلفاء الخليجيين، وعلى رأسهم السعودية، مشيرة إلى أن ترامب يحاول تعويض الأمير محمد بن سلمان عن تراجع الولايات المتحدة عن مساندة السعودية في التصدي للحوثيين من خلال تسريع صفقة طائرات مقاتلة أمريكية وتوفير بعض المعلومات الاستخباراتية.