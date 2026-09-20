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التعليم العالي تحسم أزمة 85 طالبًا بجامعة شرق بورسعيد الأهلية.. تفاصيل الحل والبدائل المتاحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم العالي تحسم أزمة 85 طالبًا بجامعة شرق بورسعيد الأهلية.. تفاصيل الحل والبدائل المتاحة

د. عادل عبدالغفار
د. عادل عبدالغفار
رنا عبد الرحمن

حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أزمة 85 طالبًا من طلاب جامعة شرق بورسعيد الأهلية، بعد مواجهة عدد منهم صعوبة في إيجاد أماكن لهم مع انطلاق العام الدراسي، حيث جرى توفير بدائل دراسية للطلاب وفقًا للتخصصات والإمكانات المتاحة بالجامعات.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن حل الأزمة جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، وبالتنسيق بين اللجنة المختصة ولجنة القطاع الطبي وأمانة مجلس الجامعات الأهلية وقيادة جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن النسبة الأكبر من الطلاب تمكنت بالفعل من الالتحاق بكليات الطب البشري، سواء بالجامعات الخاصة أو الأهلية، إلى جانب جامعة الملك سلمان.

وأشار إلى أن باقي الطلاب حصلوا على عدة بدائل، شملت إمكانية الالتحاق بكليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي في جامعة الإسماعيلية الأهلية، أو كلية الصيدلة بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، فضلًا عن إتاحة دراسة الطب البشري في جامعة الملك سلمان، مؤكدًا أن جميع الطلاب أصبح لديهم خيارات تعليمية وتمكنت الجهات المعنية من إنهاء الأزمة.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي تفاصيل موقف الجامعات الخاصة والأهلية من طلبات زيادة أعداد المقبولين، موضحًا أن عمليات تسكين الطلاب تمت بالفعل وفق الأعداد المعلنة والمحددة مسبقًا لكل جامعة وتخصص وقطاع.

وأوضح أن الجامعات استوفت الأعداد المقررة للعام الدراسي الحالي، بينما جاءت طلبات بعض الجامعات لزيادة أعداد المقبولين في ظل وجود طلاب على قوائم الانتظار، خاصة من المتقدمين للقطاع الطبي الذين كانت رغبتهم الأساسية الالتحاق بكليات الطب البشري، قبل أن يتجه بعضهم إلى تخصصات أخرى مثل طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة.

وأكد عبدالغفار أن أي طلب لزيادة أعداد الطلاب لا تتم الموافقة عليه بصورة تلقائية، وإنما يخضع لدراسة متكاملة تتضمن تقييم البنية التحتية للجامعة، وأعداد أعضاء هيئة التدريس، والإمكانات المادية والبشرية، ومدى قدرة كل كلية على استيعاب أعداد إضافية.

وشدد على أنه لم يصدر حتى الآن قرار بزيادة أعداد المقبولين في الجامعات الخاصة والأهلية، موضحًا أن الطلبات المقدمة من الجامعات لا تزال محل بحث وفقًا لقوائم الانتظار والإمكانات الفعلية المتاحة، خاصة في الكليات الطبية التي ترتبط قدرتها الاستيعابية أيضًا بالإمكانات التدريبية والمستشفيات التابعة لها.

عادل عبد الغفار التعليم العالي شرق بورسعيد الأهلية

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