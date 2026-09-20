إعلامية تكشف عن تفاصيل اجتماع الزمالك ومصير عوائد صفقة بيع بيزيرا

كشفت الإعلامية دينا سليم عن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم، موضحة أن مردود صفقة خوان بيزيرا سيتجه إلى فريق الكرة كأولوية.

تفاصيل اجتماع الزمالك

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور:"واتفق المجلس على توجيه كامل قيمة صفقة بيزيرا إلى ملف كرة القدم، مع عدم صرف أي جزء منها على الأمور الاجتماعية، على أن يتم تدبير مستحقات ألعاب الصالات من مصادر دخل أخرى".

وتابعت:"تم الاتفاق على بدء أعمال الحفر في أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، بينما لم يتطرق الاجتماع إلى ملف شركة الكرة".

وقالت إنه تم فتح ملف شركة الكرة بنادي الزمالك لكن لم يتم الاتفاق على مصيرها النهائي لافتاً إلى أنه سيكون هناك اجتماع لاحق لبحث الملف.

مصدر بالزمالك: حسين لبيب لن يترشح في انتخابات النادي المقبلة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، من الترشح للانتخابات المقبلة للنادي.

وأوضح المصدر أن حسين لبيب لن يترشح للانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن رئيس النادي حسم موقفه بشأن عدم خوض السباق الانتخابي القادم.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول خريطة المرشحين للانتخابات المقبلة بنادي الزمالك، في ظل الاستعدادات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي.